Calciomercato: doppio colpo Insigne e Zaniolo, giocheranno in A

Insigne e Zaniolo insieme, colpo di assoluto liverllo per il club italiano: ecco le ultimissime riguardo questo affare.

Quello di agosto è il mercato delle sorprese. Con la sessione che si avvicina alla fine, le società sono a lavoro per stringere il cerchio e chiudere al più presto nuovi colpi di mercato.

Alla ricerca di opportunità, la dirigenza sta valutando attentamente la candidatura di Zaniolo ed Insigne. Due calciatori che, se in condizioni, possono far fare il salto di qualità alla squadrea di Serie A.

Lo sa bene il ds che, per questo motivo, sta valutando attentamente questa pista di mercato.

Resta viva la candidatura di Lorenzo Insigne, che dopo la Lazio si è proposto anche ad un altro club italiano. Una svolta improvvisa per la società che, allo stesso tempo, valuta anche l’ingaggio di Zaniolo, in prestito dal Galatasaray.

Zaniolo e Insigne firmano insieme: ecco tutti i dettagli

Settimane importanti per la società, che dovrà dare delle risposte dopo le ultime mosse di mercato che hanno creato solo confusione in un ambiente scoraggiato dalle scelte della dirigenza, che ha venduto i pezzi pregiati.

Ecco perché, per ridare entusiasmo ai tifosi, la società è pronta a mettere a segno un doppio colpo di spessore e qualità, che può portare davvero grande felicità considerato il potenziale tecnico di Zaniolo e Insigne che, insieme, potrebbero fare le fortune della squadra italiana.

Calciomercato: Udinese su Zaniolo e Insigne

E’ il mercato delle suggestioni per il club friulano che, nei giorni scorsi, ha valutato anche il colpo Witsel a centrocampo. Adesso, però, la dirigenza dopo la partenza di Lucca e Thauvin, ha deciso di fiondarsi su due attaccanti italiani.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sportmediaset, la società della famiglia Pozzo sta ragionando sulla possibilità di portare all’Udinese Zaniolo ed Insigne.

L’ex giallorosso, di proprietà del Galatasaray, potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Discorso diverso, invece, per l’ex capitano del Napoli che è attualmente svincolato e dovrà essere preso a titolo definitivo. Tutte idee al vaglio della dirigenza che, prossimamente, darà il proprio responso su questo doppio affare con Zaniolo ed Insigne che potrebbe portare entusiasmo in un ambiente deluso e demoralizzato dopo le partenze di giocatori importanti come Lucca e Thauvin, che ha appena firmato per il Lens.