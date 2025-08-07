Galliani torna al Milan, ha già in mente il ‘colpo del Condor’

Arrivano aggiornamenti in merito alla scelta di mercato che ha deciso di fare il Milan che ora punta tutto sul ritorno di Adriano Galliani in rossonero e si sogna già il ‘colpo del Condor’.

Potrebbe essere proprio la coppia Ibrahimovic-Allegri a spingere per il ritorno in rossonero di Adriano Galliani che può essere decisivo per aiutare il Milan a tornare ad essere una grande squadra competitiva in Italia e in Europa. Un dirigente che ha fatto la storia proprio dei colori rossoneri e che sarebbe accolto tra il grande entusiasmo dei tifosi, in particolare per le vicende di mercato.

Dopo l’addio di Galliani il Milan ha ritrovato dopo anni bui la giusta strategia di mercato con Paolo Maldini alla guida del mercato, ma ora che è stato mandato via ci sono di nuovo alti e bassi nei colpi in entrata e in uscita che spaccano l’ambiente. Per questo ora si può pensare di riportare proprio Galliani in rossonero.

Uno capace del “Colpo del Condor” perché questo tipo di espressione fa riferimento proprio alle grandi capacità di Adriano Galliani di concludere affari di calciomercato in extremis e di grande livello. E’ stato lui per anni in Italia il vero protagonista negli ultimi giorni della finestra di mercato, portando sempre grandi nomi in rossonero e ora può tornare a lavorare per il Milan.

Calciomercato Milan: Galliani torna e fa il colpo del Condor

Questa espressione è diventata celebre grazie alle abilità di Galliani di chiudere trattative di mercato con acquisti di grande livello, un dirigente capace di fare affondi decisivi proprio nelle ore finali del mercato e che l’hanno reso protagonista indiscusso per tanti anni.

Ora il Milan potrebbe tornare a lavorare per Galliani e lui già si muove, perché proprio Dusan Vlahovic può essere l’indiziato principale per diventare l’ennesimo colpo del Condor Galliani al Milan.

Si aspetta di capire se proprio nelle prossime ora possa arrivare il via libera definitivo per rivedere Galliani al Milan, con i tifosi che sognano proprio l’acquisto di Vlahovic con il noto dirigente alla guida.