Dall’Inghilterra: via libera per Nkunku in Serie A, fissato l’accordo

Dall’Inghilterra hanno fatto conoscere quello che è il futuro sulle corsie del Chelsea, che spinge Nkunku in Serie A.

Scatta il “via libera” a causa di un effetto domino per quanto è stato svelato da Sky Sport UK, direttamente quindi dalla Gran Bretagna.

Protagonista delle voci di calciomercato non è soltanto Christopher Nkunku. Il fuoriclasse francese, che a sorpresa arriverà in Serie A dopo la rinuncia ad un altro colpo da parte del top club italiano, parte dopo la realizzazione dell’affare da Londra. Perché l’arrivo di Alejandro Garnacho al Chelsea, spinge inevitabilmente il club allenato da Maresca sulla separazione per il talento ex Lipsia.

Effetto domino: Nkunku in Serie A, l’annuncio di Sky UK

Stanno facendo sapere dall’Inghilterra che Alejandro Garnacho sarebbe stato definitivamente scelto dal Chelsea, che sta spingendo alla realizzazione dell’affare entro l’inizio della stagione che deve vivere il club di Londra.

Il Chelsea vuole trovarsi al completo per quello che sarà l’inizio del campionato, non aspettando ulteriore tempo sul colpo da piazzare sulle corsie. Si tratta di Garnacho, esterno argentino che finirebbe ai Blues liberando definitivamente poi Nkunku, per il trasferimento in Serie A.

Dopo il “no” arrivato per Ademola Lookman, c’è una squadra in Serie A che sta pensando di virare e farlo con decisione per un calciatore che ha quelle caratteristiche, ma con maggiore possibilità di incidere, dovesse tornare ai livelli del Lipsia. Si tratta dell’Inter, club che è concretamente in corsa per Nkunku, volendo dimenticare definitivamente il Pallone d’Oro africano, dopo la telenovela recente vissuta con l’Atalanta.

Quando arriva Nkunku in Italia? C’è anche un’altra ipotesi oltre l’Inter

La squadra più scatenata nel calciomercato italiano è sicuramente quella azzurra campione d’Italia. Un ultimo grande acquisto potrebbe arrivare nel colpo che porta alla trequarti offensiva, per il ruolo di esterno, andando così a sistemare l’organico di Conte che manca ancora di qualche pedina importante per essere valido al 100%, anche in ottica Europa.

Col rischio di perdere Raspadori, occhio alla possibilità proprio per 30-35 milioni circa, di prendere Christopher Nkunku dal Chelsea. I Blues chiedono leggermente di più e la sfida di calciomercato potrebbe accendersi proprio tra i club che si sono dati battaglia nella sfida fino all’ultima giornata in Serie A, nel campionato scorso che è stato tra i più belli e avvincenti al mondo. Nkunku, entro l’inizio di questo campionato che sta per ripartire, potrebbe concretamente arrivare in Serie A. Il Chelsea gli ha già fatto sapere che sta per arrivare Garnacho.