Rinforzo per la Serie A: ufficiale il colpo dal Milan, i dettagli

La notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma questo importante colpo di mercato è finalmente diventato anche ufficiale.

Poche ore fa la società è infatti uscita con un comunicato di presentazione del giocatore, che arriva a rinforzare un reparto delicato come il centrocampo dopo una tournée importante con la maglia del Milan. Convincere il club rossonero a lasciarlo partire non è stato semplice, ma la voglia del ragazzo di mettersi in gioco in un contesto diverso che gli potesse dare continuità ha giocato un ruolo decisivo nella decisione finale di tutte le parti in causa coinvolte.

È ufficiale il rinforzo dal Milan

Oltre a lavorare tanto sul fronte delle entrate, in questo calciomercato il Milan si sta dedicando anche alle uscite, alcune delle quali dolorose. L’ultima in ordine cronologico è quella del giovane talento della primavera, il cui passaggio in una storica compagine di Serie B è diventato anche ufficiale.

Nel corso di questa tournée il ragazzo si è messo in mostra convincendo Max Allegri a puntare su di lui in più di una partita, ma per il momento il tecnico rossonero non lo ha ritenuto pronto per il livello del Milan. C’è bisogno di compiere qualche step prima di diventare una colonna portante del nuovo corso milanista, motivo per il quale le parti di comune accordo hanno scelto quella che dovrebbe essere la strada migliore per la crescita del ragazzo.

Stando dunque a quanto ufficializzato nelle scorse ore da ambo le società, il giovane classe 2008 Christian Comotto è diventato un nuovo giocatore dello Spezia, che dopo la finale playoff persa nella scorsa stagione punta ad allestire una squadra competitiva per tornare finalmente in Serie A dopo diverse stagioni.

Svelati i dettagli dell’affare con il Milan

Dopo una stagione da protagonista in Primavera Christian Comotto vestirà la maglia dello Spezia nella prossima stagione. Il figlio d’arte si è trasferito in Liguria in prestito secco dal Milan, che nel corso dell’appena conclusa tournée tra Asia e Oceania si è reso conto del reale valore del giocatore.

Max Allegri lo ha definito un predestinato, ma prima di cominciare a puntare seriamente su di lui è consapevole che il ragazzo ha bisogno di fare le ossa altrove, motivo per il quale si è optato per questa soluzione e per un prestito secco senza alcun tipo di opzione di acquisto a favore dello Spezia. Contestualmente a quest’operazione, Christian Comotto ha anche firmato un nuovo contratto con il Milan con scadenza giugno 2028, a conferma del fatto che il club rossonero ha intenzione di puntare su di lui.