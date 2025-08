La Juve sblocca l’acquisto a centrocampo, si chiude a 40 milioni

A lavoro la Juventus che è pronta a definire i nuovi acquisti, perché adesso diventano settimane decisive per il club bianconero che ha voglia di completare la rosa di Tudor con l’aggiunta di un centrocampista.

Saranno diversi i giocatori che arriveranno e in più ruoli, c’è ancora del tempo e la Juventus sta lavorando proprio per andare a chiudere i migliori colpi possibili in vista dell’inizio della nuova stagione. Già in questi prossimi giorni prima di arrivare a metà mese, c’è la concreta possibilità che si possa arrivare a chiudere altri affari e di aggiungere dei volti nuovi alla rosa da affidare a mister Tudor.

Tra gli obiettivi principali ci sono sicuramente l’attaccante e il centrocampista con la Juve che sembra ad un passo dal chiudere per il ritorno di Kolo Muani e prosegue alla grande la trattativa col PSG, c’è positività. Occhio anche al ruolo del centrocampista con due nomi che si giocano il ballottaggio per la firma in bianconero.

Siamo entrati nel vivo della trattativa con la Juventus pronta a chiudere un nuovo acquisto e farlo a centrocampo per andare a liberare anche quelli che sono gli esuberi pronti ad una nuova sfida.

Calciomercato Juventus: colpo a centrocampo

Può essere arrivato l’indizio decisivo per sbloccare la trattativa a centrocampo, perché la Juventus con una cessione può fare subito un nuovo acquisto.

La Juventus vuole Morten Hjulmand o Matt O’Riley per il centrocampo, due calciatori entrambi giovani e con voglia di dimostrare di essere da big in Europa. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, adesso che Douglas Luiz è sempre più vicino all’addio che si può sbloccare l’arrivo di uno dei due centrocampisti.

Su Douglas Luiz c’è il forte interesse del Nottingham Forest che vuole riportarlo in Premier League e nelle prossime ore può versare 40 milioni di euro nelle casse dei bianconeri. Può essere il prezzo giusto per chiudere e per permettere alla Juventus di investire nuovamente quella somma per un nuovo centrocampista, con Morten Hjulmand in pole e Matt O’Riley che è la valida alternativa.

La Juve proverà a convincere lo Sporting Lisbona a cedere Hjulmand per 40 milioni, ma se non dovesse arrivare il via libera che allora si virerà su O’Riley che già in questi anni è stato vicino al campionato italiano tra Napoli, Roma e Atalanta.