Belotti torna in Serie A: si forma il tandem da top club

Il “gallo” Belotti dopo la breve esperienza al Benfica tornerà in Serie A e questa volta vuole ritrovare gli alti livelli che aveva al Torino.

Dopo il club granata, lo storico ex capitano del Torino si è praticamente trovato tra Roma prima e Como poi, passando anche dalla Fiorentina, a perdersi per strada alcuni anni che potevano permettergli di trovare il grande salto che cercava da tempo per le competizioni europee che avrebbe voluto giocare.

Dopo l’Europeo vinto con l’Italia è andata a scendere la parabola della sua carriera e, dopo il Benfica, sembra già pronto a tornare in Serie A, lì dove si formerebbe un tandem da top club. Lo stesso che stava formando in un club che però non ha poi puntato su entrambi e che, in una coppia d’attacco niente male, potrebbe ben figurare in Serie A e per gli amanti del gioco del Fantacalcio in questa stagione che sta per cominciare.

Belotti ritorna in Serie A, arriva con un ex compagno

Andra Belotti rientra dal prestito dopo il Mondiale per Club giocato col Benfica e non è al Como che resterà. Il club del Sinigaglia punta su altri innesti e lo spazio per Belotti non c’è, col contratto che scade il prossimo 30 giugno 2026.

Ad una cifra irrisoria potrebbe arrivare il colpo Belotti che, come fanno sapere da Sky Sport, riguarderebbe l’attacco poi di un club che si sta muovendo sul calciomercato, dando la possibilità di trovare sia esperienza che qualità alla squadra allenata da Alberto Gilardino, appena arrivato dopo la promozione storica in Serie A.

Si tratta infatti del Pisa che, prendendo sia Belotti che Nzola, formerebbe un tandem in attacco niente male. Qualcosa di più pure di un semplice attacco di una squadra che deve salvarsi, se si considera che entrambi fino a pochi anni fa, risultavano essere tra i principali nomi di calciomercato delle big di Serie A. Entrambi, si sono già incrociati alla Fiorentina. E adesso, sempre in Toscana, potrebbero formare un duo d’attacco che fa sognare il club della Torre.

Calciomercato: riecco Belotti, club scatenato sul mercato

Il Pisa ha appena preso anche Juan Cuadrado e dopo il suo arrivo, accelera per il doppio colpo in attacco. Il Pisa davanti potrebbe cambiare ogni cosa, portando in squadra sia Nzola che Belotti. Entrambi hanno ben figurato fino a qualche anno fa in Serie A, con l’angolese che si è trovato al Lens, in un’esperienza fatta comunque di alti e bassi, come il “gallo” nel recente periodo.

Rilanciandosi in Serie A, Belotti farebbe al caso del Pisa. Stesso club toscano che ha praticamente già preso Cuadrado ed è decisamente scatenato sul mercato, con Gilardino soddisfatto di quello che è l’operato del club appena salito in Serie A assieme a Sassuolo e Cremonese.