Juve, il nuovo terzino dal Liverpool per 20MLN: è finito fuori rosa

Uno tra i migliori terzini al mondo degli ultimi dieci anni è ormai finito ai margini del club dei Reds e diventa, di fatto, l’occasione della Juventus.

Il calciomercato dei bianconeri, considerando alcuni tormentoni estivi e invernali, ha visto l’esigenza di andare ad assicurarsi un terzino che, in arrivo da Liverpool e in uscita dal club britannico, pare poter fare proprio al caso della Juve.

Sarà per una cifra comunque ragionevole e un ingaggio a cifre completamente ridotte rispetto a quelle che si potessero ipotizzare. Il Liverpool, liberando il suo terzino, potrebbe venderlo per circa 20 milioni dando modo alla Juventus di aggiudicarsi un innesto di un certo spessore per esperienza e qualità.

Calciomercato Juventus: che occasione dal Liverpool, la suggestione

La suggestione di calciomercato della Juventus parte dall’esigenza da parte del Liverpool di sistemare alcune cose legate alle cessioni.

Non è più un perno principale dell’organico di Arne Slot, Andrew Robertson, esterno difensivo sulla corsia mancina che fino a poco tempo fa risultava essere tra i migliori in circolazione nel suo ruolo e che, senza rinnovo di contratto, saluterà molto probabilmente la squadra che lo ha lanciato in Premier League, per una vita passata ad Anfield.

Perché era partito dall’Hull City in Inghilterra, dopo il suo trasferimento dal campionato scozzese a quello inglese, con l’esperienza dal 2017 ad oggi ed è praticamente una vita intera calcisticamente parlando se si pensa a quasi tutta la sua carriera vissuta a Liverpool. Un’esperienza ai Reds che pare volgere al termine, con la Juventus che può approfittare di quella che per 20 milioni di euro è un’occasione di calciomercato vera e propria.

Scelta fatta da Liverpool: la Juve pensa al colpaccio Robertson

La Juve pensa di poter piazzare un altro colpo, questa volta sul ruolo di terzino sinistro. A prescindere dalla situazione Cambiaso, che sembrava poter finire in Premier League per giocare al Manchester City, per una cifra enorme, la Juventus potrebbe prendere un giocatore come Andrew Robertson, che è in uscita dal Liverpool.

Come fanno sapere da Liverpool Echo, uno tra Robertson e Tsimikas dirà addio al club di Anfield. E tra i due, ad oggi e per la situazione contrattuale che riguarda proprio lo scozzese, oltre ad un’età non proprio giovanissima, è proprio nel nome di Robertson che potrebbe vedersi la cessione. E ad approfittarne, considerando i 20 milioni più un ingaggio da circa 4-5 a stagione, potrebbe essere la Juventus.