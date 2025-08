Inter, salta un nuovo acquisto: spiegato il motivo

Arrivano conferme perché ci sono delle nuove notizie su quelle che sono le mosse dell’Inter che ora può cambiare davvero strategia di mercato considerando quello che è appena accaduto.

Si muove qualcosa in casa Inter con la società che ora può provare a cambiare i propri piani visto che ci sono dei nuovi sviluppi che porta il calciomercato e che possono essere decisivi per scoprire come andranno le cose da qui alla prossima stagione. Resta ancora un mese di mercato estivo che può portare a dei seri cambiamenti per la rosa dell’Inter, ma anche a notizie inaspettate visto che ora sembra che sia saltato un nuovo colpo.

Perché arrivano nuove notizie e conferme dai giornali italiani che fanno la rassegna stampa e svelano quelli che sono alcuni dei retroscena di mercato decisivi per capire che direzione prenderanno poi le società di Serie A in vista dell’inizio della nuova stagione. C’è di mezzo l’Inter che ora pare abbia perso un colpo di mercato.

Da capire come andranno ora le cose che l’Inter ha preso posizione in merito ad una mossa di mercato e anche lo stesso giocatore può aver dato dei chiari segnali visto che ci sono state delle novità delle ultime ore che riguardano quello che può accadere per il club nerazzurro. Ore decisive per scoprire come si evolveranno delle trattative di mercato che possono cambiare tutto da un momento all’altro.

Calciomercato Inter: salta una trattativa, cambia la strategia

Possibile cessione annullata e ora un nuovo colpo resta in sospeso. Una mossa che potrebbe mettere nei guai proprio l’Inter visto che quello che poteva essere il nuovo acquisto potrebbe anche iniziare a guardarsi attorno e ora capire se può firmare con una nuova società.

Cambia tutto in casa Inter visto che ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere con la situazione di Bisseck, perché il centrale nerazzurro sembra essersi rifiutato di valutare il trasferimento in questo momento. Il giocatore ha detto no al corteggiamento del Crystal Palace che era pronto con un’offerta da circa 35 milioni per l’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso Bisseck si è imposto di non andare via e l’Inter ora dovrà fare delle valutazioni perché era pronto a chiudere per l’arrivo di De Winter al suo posto, ma le cose ora cambiano e possono esserci problemi di mercato per in nerazzurri.