Bomba Lookman, niente Inter: c’è un’altra italiana – SKY

Continua a tenere banco il futuro di Lookman, che vuole a tutti i costi lasciare l’Atalanta in questo mercato estivo 2025.

E’ un braccio di ferro, quello fra il calciatore e la dirigenza nerazzurra, che per il momento ha detto di no alla proposta dell’Inter.

Ma c’è un altro capitolo, pronto ad iniziare, di questa telenovela, destinata a durare per tutto il mese di agosto, che vede protagonista Lookman

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, un’altra italiana è pronta ad inserirsi nell’affare.

Nella giornata di oggi è arrivato il no da parte dell’Atalanta all’Inter, che aveva messo sul piatto 45 milioni di euro per Lookman. Il calciatore, contrariato per questa decisione da parte della Dea, ha mostrato tutto il suo nervosismo eliminando, dai propri canali ufficiali, ogni riferimento alla Dea.

Cosa ne sarà del futuro di Lookman? Spunta un’altra pista

Un capriccio, quello di Lookman, che, però, non porterà a nessuna svolta immediata.

Infatti, l’Atalanta gioca sul fatto che il calciatore ha ancora 2 anni di contratto con scadenza fissata a giugno 2027. In un modo o nell’altro, dunque, l’attaccante dovrà scendere a compromessi con la Dea e trovare una destinazione adeguata, con una squadra disposta a mettere sul piatto i 50 milioni di euro chiesti dall’Atalanta per cedere il nigeriano.

Intanto, a fare il punto della situazione su questa delicata vicenda è Massimo Ugolini che ai microfoni di Sky Sport non ha escluso una clamorosa ipotesi per il giocatore che riguarda un altro club di Serie A: ecco quale.

Lookman Atalanta: si inserisce il Napoli? Costa sta succedendo

E’ corsa contro il tempo per capire le intenzioni di Lookman che, per il momento, ha deciso di lasciare l’Atalanta e andare all’Inter. La posizione della Dea è abbastanza netta e chiara: ad oggi, infatti, non ci sono i presupposti per una cessione al club nerazzurro.

Ecco perché o arriverà un altro rilancio da parte di Marotta oppure l’Atalanta potrebbe pensare di tenerlo o cederlo ad un’altra pretendente, che di sicuro non manca. Infatti, sullo sfondo per Lookman c’è il Napoli che attende di capire cosa ne sarà dell’affare Raspadori Atletico Madrid. L’attaccante azzurro, valutato 30 milioni di euro, può finire in Spagna e sbloccare l’arrivo in Campania del nigeriano, che resta nella lista di Conte

Una suggestione di mercato che forse può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane.