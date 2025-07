Kim di nuovo in Serie A, è finita col Bayern: ha già detto sì

Kim Min-Jae vede già finita la sua esperienza al Bayern Monaco, dopo l’arrivo dal Napoli che vinse lo Scudetto nel 2023.

Il singolo anno vissuto in Serie A, con la maglia del Napoli quando gli azzurri lo prelevarono dal Fenerbahce, aveva lasciato presagire che Kim da lì a poco sarebbe diventato uno dei migliori centrali al mondo. Nel biennio al Bayern Monaco ha dimostrato, in realtà, che le cose stanno diversamente. O comunque non ha reso quanto ci si aspettasse, al club bavarese.

Lontano dal Napoli, il sudcoreano Kim Min-Jae non ha rispettato quelle che erano le alte aspettative poste dal Bayern Monaco che lo acquistò versando i soldi fissati della clausola rescissoria presente negli accordi col Napoli. È per questo che, dicendo “sì” alla destinazione, lasciando il Bayern Monaco, Kim sarebbe pronto già a dire addio alla Bundesliga per giocare altrove e magari proprio in Serie A dove tutto è cominciato ad altissimi livelli per lui.

Calciomercato: Kim saluta il Bayern Monaco

Kim Min-Jae si prepara a salutare il Bayern Monaco, avendo accettato l’idea di separarsi dal club bavarese, considerando che Vincent Kompany punta su altro per la propria difesa in Germania.

L’ex difensore del Napoli fu uno dei simboli dello Scudetto vinto dalla formazione allenata da Luciano Spalletti ai tempi, cambiando per sempre la sua storia e quella del club partenopeo. Dopo un solo anno, finendo al Bayern Monaco, ha scelto di separarsi dal club azzurro facendo una scelta non proprio felice per la sua carriera.

Perché al Bayern Monaco le cose non sono andate benissimo tant’è che, a distanza di soli due anni, Kim Min-Jae ha chiesto ufficialmente la cessione. E ha aperto al suo addio dal Bayern, in quest’agosto che sta arrivando.

Kim via dal Bayern: la destinazione in Serie A

La destinazione in Serie A per Kim Min-Jae è possibile, con l’arrivo di nuovo in Serie A per due squadre rivali al Napoli. Rientra, lo stesso coreano, tra le idee sia del Milan che della Juventus, con un affare da 30 milioni di euro circa che permetterebbe ai due club italiani di portarsi a casa il cartellino dell’ex Napoli.

Kim, in verità, ha accettato l’addio al Bayern ad ogni condizione, anche se dovesse dire addio per finire in Arabia Saudita dove c’è l’Al-Nassr che sta per perdere Laporte, con destinazione all’Athletic Bilbao e può sostituirlo appunto con Kim. Chiaro è che il coreano, nella Saudi Pro League, guadagnerebbe una cifra totalmente diversa dai 4-5 milioni di euro a stagione che proporrebbero sia Milan che Juventus. Occhio, in ogni caso, anche all’opzione Inter per Kim.