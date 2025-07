Messi rompe con la MLS e saluta, giocherà in un nuovo campionato

Clamoroso quello che è accaduto negli ultimi giorni in America dove il campione della storia del calcio Leo Messi è stato sospeso e ora rischia di dire addio alla MLS.

Una decisione forte che ha fatto tanto discutere e che potrebbe anche pensare di cambiare il futuro dello stesso giocatore che ora si lascia aperte anche altre porte. In questo momento il fuoriclasse argentino non sembra poi così tranquillo, perché Messi non ha preso bene la sospensione che la MLS ha deciso di adottare nei suoi confronti e anche di un suo compagno di squadra per quello che si è verificato negli ultimi giorni.

Sono stati i giorni dell’All-Star Game in America per quanto riguarda il campionato di calcio della MLS e in questo prestigioso e noto torneo che si ripete anche per quanto riguarda il mondo del Basket come la NBA non hanno partecipato Leo Messi e il suo compagno di squadra Jordi Alba.

Una scelta che hanno preso i giocatori stessi che si sono rifiutati di partecipare e che ha portato ad una decisione davvero clamorosa. Perché secondo quanto si è verificato nelle ultime ore, a seguito del rifiuto dei due calciatori, è arrivata la sospensione della MLS per Messi e Jordi Alba a cui è stato impedito dalla Federcalcio americana stessa di scendere in campo per il match di campionato contro il Cincinnati.

Messi sospeso dalla MLS, decide di andare via e giocare altrove

Adesso occhio a quello che può accadere perché, dopo il duro sfogo di Javier Mascherano tecnico dell’Inter Miami, è ora un momento delicato che può portare anche ad una scelta estrema da parte di Leo Messi dopo la sospensione della MLS per la partita contro il Cincinnati.

Il non aver partecipato all’All-Star Game è costato a Messi un trattamento che non è per niente piaciuto e il commissario della MLS, Don Garber, ha confermato che per questione di regolamenti è stata doverosa la decisione nei confronti di Messi e Jordi Alba dell’Inter Miami.