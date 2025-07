Rilancio per Yildiz, offerta irrinunciabile: la risposta della Juventus

Si è parlato tanto questa stagione passata di Kenan Yildiz con la Juventus che con il passare dei mesi ha visto crescere il suo talento e ora anche le big straniere.

Perché il talento del giocatore è sotto gli occhi di tutti per quello che sta riuscendo a far vedere alla giovane età di 20 anni con la Juventus e anche la Nazionale della Turchia. Impatto positivo pure all’ultimo Mondiale per Club e da quando il nuovo allenatore Igor Tudor è arrivato in panchina la crescita di Yildiz è stata sempre più esponenziale.

Per questo motivo ora si è acceso anche il mercato attorno al talento bianconero che la Juve prese anni fa a zero dal Bayern Monaco e che ora vale veramente una cifra elevatissima. Il valore che da il club torinese a Kenan Yildiz è di circa 100 milioni di euro, questo vuol dire in caso di cessione fare una plusvalenza storica come capitato anni fa con Pogba.

Ecco che ora le cose cambiano, perché ci sono delle concrete notizie in merito a quella che è stata una prima offerta da parte di una delle squadre più storiche e ricche d’Europa che ha provato a comprare Yildiz dalla Juventus. Il club bianconero ha già dato la sua prima risposta negativa, ma ora l’assalto potrebbe non fermarsi qua e diventa davvero dura poi così fare resistenza.

Calciomercato Juventus: nuova offerta per Yildiz

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano la mossa di mercato che potrebbe cambiare tutto in casa Juve. Il club bianconero non ha nessuna intenzione di lasciar andare un talento puro e che rappresenta il futuro per i prossimi 10 anni come Yildiz e per questo ha rifiutato la prima offerta alta per lui.

A farsi avanti è stato il Chelsea che ha offerto 68 milioni per Yildiz ma la Juventus ha subito declinato come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Serve una cifra decisamente più elevata per far andare via il giocatore dall’Italia e lontano dalla maglia bianconera.

In questo momento ci sono delle novità in merito al futuro di Kenan Yildiz che la Juventus vuole tenersi stretto, ma occhio al Chelsea che vuole regalare a mister Enzo Maresca un grande colpo dopo il Mondiale del Club vinto e punta il gioiello turco. La Juventus non lascerà andare via Yildiz a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile e per sopra i 100 milioni di euro i bianconeri potrebbero vacillare.