Pirlo si rilancia, torna in panchina e punta ad allenare in Italia

Attenzione a quello che è appena accaduto con anche l’annuncio ufficiale che riguarda il futuro di Andrea Pirlo che torna in panchina da allenatore per rilanciare la propria carriera.

Il giovane tecnico italiano vuole dimostrare di essere capace di poter fare cose importanti e per questo motivo che ora punta al rilancio. Dopo anni difficili in Italia sulla panchina della Sampdoria ora è arrivata una nuova avventura all’estero per il giovane Pirlo che vuole continuare a studiare, aggiornarsi e migliorarsi nella nuova carriera di allenatore, sperando di ottenere presto grandi risultati come accaduto in quella da calciatore.

Al momento però non ha trovato fortuna e la piazza giusta, per questo motivo che fino ad oggi il suo cammino è stato più che altalenante, tanto da arrivare ad essere messo ai margini del calcio italiano anche in Serie B. Adesso però c’è grande voglia di riscatto in Pirlo che proverà subito a fare cose importanti per se stesso nella sua prossima sfida.

Ci sono novità che arrivano e che riguardano proprio quella che può essere la scelta presa da parte dell’allenatore che ha accettato all’estero una nuova sfida ma ora punta ad andare già in futuro in una nuova squadra magari proprio del campionato italiano per ottenere una svolta alla propria carriera. In molti seguono il percorso di Andrea Pirlo che da un momento all’altro può dimostrare cose importanti.

Calciomercato: Pirlo torna in panchina, la scelta

La decisione è arrivata nelle ultime ore è c’è stata anche l’ufficialità della notizia venuta fuori nelle ultime ore, adesso però Pirlo torna in panchina ed è pronto ad una nuova avventura.

Possibile svolta per quanto riguarda il futuro di Andrea Pirlo che può davvero proiettarsi in un calcio futuristico ora che ha accettato una nuova proposta nel calcio degli Emirati Arabi.

Perché a seguito di diversi corteggiamenti, è arrivata l’offerta ufficiale che Pirlo ha accettato per allenare il Dubai United. Proprio in queste ore è arrivato anche il comunicato ufficiale del club che nomina Andrea Pirlo come nuovo allenatore della prima squadra che oggi milita in First Division League (la seconda divisione), che punta con decisione a rafforzare la propria posizione nel panorama calcistico degli Emirati Arabi Uniti e farlo con Pirlo.

L’obiettivo di Pirlo è quello di rilanciarsi e migliorarsi, per tornare il prima possibile nel mondo del calcio italiano e dimostrare il proprio valore.