Messi arriva davvero in Serie A: ha disertato la sfida di MLS

La Major League Soccer ha preso dei seri provvedimenti per quanto fatto da Lionel Messi in questo periodo di voci di calciomercato.

Da “fantamercato” a possibilità concrete, quelle di vedere Lionel Messi in Serie A che, dopo aver vissuto l’esperienza in Ligue 1 col PSG e l’addio con destinazione all’Inter Miami dove ha vinto pure un Mondiale con l’Argentina da calciatore del club degli USA, pare poter vivere un’ultimissima avventura da calciatore in Italia.

Il legame col suo vecchio amico ed ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona, che allena oggi in Serie A, ha visto le possibilità di Lionel Messi in Italia. Una possibilità che sta emergendo proprio in questo momento con la squalifica a sorpresa che è arrivata dalla Federazione della Major League Soccer, per aver visto Messi disertare uno degli impegni al quale tengono tantissimo in America.

Lionel Messi in Serie A: la MLS ha già preso un provvedimento

A dir poco clamoroso quanto viene annunciato dalla Major League Soccer. La pulce argentina ha disertato l’impegno più importante della stagione per la Federazione.

Si tratta dell’assenza dall’All-Star Game al quale non ha partecipato Lionel Messi come convocato, in uno del match più importanti per l’economia del calcio americano. Così come nell’NBA, nella Major League Soccer c’è la sfida tra i migliori talenti del campionato americano che si riuniscono nella sfida più attesa dell’anno negli USA. Una sfida importantissima, ma non per Messi.

Probabilmente coinvolto anche in ripensamenti sulla sua permanenza in America, a causa della volontà di arrivare più “pronto” al Mondiale che vivrà con l’Argentina da campione in carica nonché nell’ultimo Mondiale della sua carriera, ecco che ha disertato la sfida dell’All-Star Game. E può essere il primo “segnale” della sua voglia di finire in Serie A.

Calciomercato, Messi in Serie A: ecco perché è possibile

È possibile vedere Messi in Serie A, finendo al Como di Cesc Fabregas. Il motivo è legato alla Nazionale, con l’Argentina che dovrà trovarsi un Messi in forma, con la Major League Soccer che risulterà poco “allenante” per la pulce argentina.

Rinunciando all’ultimo anno di contratto e con la possibilità di giocare col Como da titolare, Lionel Messi arriverebbe in Serie A per arrivare poi pronto al Mondiale. È per questo che potrà vedersi Messi protagonista in Italia, nell’anno che anticipa il Mondiale 2026. Nell’attacco di Fabregas, in un posto “tranquillo” come Como e che può vedere l’arrivo del più titolato Pallone d’Oro dell’intera storia del calcio.