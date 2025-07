Ribaltone in attacco: i nerazzurri chiudono un altro accordo

Cambiano i programmi del club che adesso sono pronti a prendere un altro attaccante. Ecco le ultimissime notizie svelate da Sky Sport, riguardo il prossimo acquisto in attacco del club nerazzurro.

La società vuole prendersi la scena in questo mercato estivo 2025.

La proprietà è a a lavoro per un grande colpo nel reparto offensivo, con l’obiettivo di chiudere quanto prima la trattativa per un giocatore importante che possa garantire gol e qualità alla squadra, alla ricerca proprio di un profilo d’esperienza per la Serie A.

Ecco perché, nelle ultime ore, è emersa un’altra pista per l’attacco: ecco tutti i dettagli.

A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio che ha fatto uscire fuori la notizia di mercato relativa all’interesse del club per un altro attaccante.

Calciomercato: nuovo nome per l’attacco, i dettagli

Una svolta è prevista già nei prossimi giorni, con il club che ha necessità di definire al più presto l’accordo per il nuovo attaccante.

Secondo le ultime indiscreziono, dopo le difficoltà ad arrivare all’obiettivo principale la direzione sportiva ha iniziato a valutare anche alcune alternative che portano ad un nome nuovo per il reparto offensivo.

L’allenatore è d’accordo ed attende con fiducia il prossimo rinforzo. Quest’oggi ci sono stati dei nuovi contatti con i dialoghi che andranno avanti anche nei prossimi giorni, con i nerazzurri fiduciosi di chiudere un altro affare in attacco.

Pisa Nzola: nuovi aggiornamenti

Trovano conferme le voci relative all’interesse da parte del Pisa nei confronti di Nzola. Per raggiungere la salvezza in Serie A servono gol e anche tanti. Per questa ragione la società toscana sta lavorando per portare alla corte di Gilardino dei bomber d’esperienza, che hanno confidenza con il campionato italiano.

Dopo i sondaggi per Simeone, che continua ad essere titubante della destinazione, parallelamente il club sta andando avanti nella trattativa per portare a Pisa Nzola. I viola vorrebbero cederlo a titolo definitivo mentre il club della famiglia Corrado spinge per il prestito con diritto di riscatto. E’ una pista da seguire, quella per l’attaccante angolese, che è tornato a Firenze dopo il prestito al Lens.

Non è da escludere neanche il doppio colpo per l’ambiziosa squadra nerazzurra, che sta lavorando a fari spenti per mettere a disposizione di Gilardino una rosa importante che possa lottare sin da subito per la permanenza in Serie A.