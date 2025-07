Napoli, hanno chiesto la cessione: via due big

Nessun calciatore sarà trattenuto contro la propria volontà, è questo il segnale che il Napoli vuole dare ai tesserati in vista del futuro, ora le cose sono cambiate.

Napoli è diventata una piazza grande di appeal internazionale e per questo motivo che ci sarà sempre la possibilità di lasciar andare qualsiasi tipo di giocatore perché il club sarà pronto a sostituirlo. Adesso arrivano dei nuovi aggiornamenti che riguardano proprio quella che può essere la svolta a sorpresa in vista delle prossime e ultime settimane di mercato estivo.

Chi non sarà soddisfatto del suo status a Napoli per qualsiasi motivo potrà chiedere la cessione e sarà accontentato. Il club non ha intenzione più di ripetere i casi Osimhen e Kvaratskhelia, per questo motivo è pronto a liberarsi di tutti quei giocatori che arriveranno a chiedere alla società di andare via. Il prezzo però sarà sempre il Napoli a farlo e ora può accadere di tutto.

Ci sono novità che riguardano il futuro di due giocatori del Napoli che possono chiedere la cessione e di andare via proprio in queste prossime settimane. Una situazione che ora bisognerà capire ancor di più da vicino come si evolverà.

Calciomercato Napoli: due giocatori chiedono di andar via

Dalla redazione de Il Mattino ci sono le ultimissime notizie che riguardano proprio quella che può essere la svolta a sorpresa per quanto riguarda il futuro di alcuni giocatori del Napoli che potrebbe essere messo in discussione anche un po’ a sospresa.

Secondo quanto scrive l’edizione de Il Mattino ci sono dei possibili cambiamenti in casa Napoli. Ci sarebbero due giocatori che possono chiedere la cessione e sono Anguissa e Raspadori. In questo momento la situazione è chiara, Raspadori sa di trovare anche il prossimo anno meno posto e per questo può spingere per l’addio. Un cambiamento potrebbe provarlo anche Anguissa, soprattutto dopo l’arrivo di De Bruyne in mediana.

Gli agenti dei due calciatori però sono stati già avvisati e sono arrivati dei messaggi chiarissimi: Conte vuole in rosa sia Anguissa che Raspadori per il prossimo anno, ma se dovessero arrivare delle richieste esplicite dai due giocatori, in seguito a delle offerte, il tecnico non alzerà muri. Ma a una condizione: se vogliono andar via, entro il 30 luglio.