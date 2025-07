Il Manchester regala Garnacho: spuntano le cifre, arriva in Serie A

Importanti novità relative al futuro di Alejandro Garnacho, che è stato messo alla porta dal Manchester United. Fuori dai piani del tecnico Ruben Amorim, l’argentino è pronto a salutare la Premier per la Serie A: ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo.

Obiettivo di mercato del Napoli, da gennaio ad oggi è cambiata la valutazione di Garnacho che adesso è pronto a partire ad un prezzo di saldo. L’ipotesi azzurra sembra ormai tramontata, con la società di De Laurentiis che ha nel mirino altri giocatori.

Ad approfittare dell’occasione, adesso, sono altre società italiane che sono pronte a darsi battaglia per ingaggiare il talento dell’Argentina che alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Sono ancora tanti i giocatori del Manchester United in vendita, con la società che per il momento ha piazzato solo Rashford al Barcellona in prestito. Si conta di chiudere, quanto prima, l’affare Sancho con la Juventus. Successivamente si penserà a piazzare altri calciatori come Antony, Malacia e lo stesso Garnacho che ha tanto mercato soprattutto in Serie A. Ecco le ultimissime sul futuro del giocatore, che ha le qualità per poter fare la differenza in Serie A.

Calciomercato: svolta Garnacho, dove sta andando

Accostato di recente anche a società saudite, il calciatore è ancora legato da un lungo contratto con il Manchester United che a gennaio ha alzato un muro per l’argentino, chiedendo al Napoli 60 milioni di euro per venderlo.

Adesso la situazione è cambiata, con i Red Devils pronti a cedere il calciatore che non rientra nei piani di Amorim. Diventa, quindi, una grande opportunità per tante società di Serie A, alla ricerca di occasioni in questo mercato estivo 2025.

Per Garnacho si aprono nuove piste in Italia, visto che il Napoli è fuori dai giochi. Spuntano le cifre del possibile addio del giocatore, che è pronto a lasciare il Manchester United: ecco dove può andare.

Garnacho in Italia? Spuntano le quote

Come riportato da calciomercato.com, i bookmakers hanno iniziato a ipotizzare il possibile arrivo in Serie A di Alejandro Garnacho. Nonostante l’interesse per Ndoye, il Napoli resta una delle favorite per l’argentino con una quotazione pari a 5.

Sullo sfondo, però, c’è anche la Roma che vale 8 volte la posta. Ma la vera novità riguarda un altro club italiano. Una sorpresa, visto che per il momento non si è mai parlato di questo colpo.

Secondo i book, il Milan è la squadra italiana favorita per prendere Garnacho con una quota di 4.