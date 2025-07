Calciomercato: torna subito in Italia, svelato il prossimo club

Ritorno al passato per il calciatore che adesso è pronto a tornare sui propri passi. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, ha aperto nuovamente al ritorno in Serie A. Ecco dove.

Passi decisivi da parte di una società che è pronta a riportare in Italia il calciatore, da un anno all’estero dopo l’addio della scorsa estate.

L’esperienza non è andata secondo le aspettative e adesso il calciatore è pronto a fare un passo indietro per vestire, nuovamente, la maglia di un club italiano: ecco quale.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a svelare i dettagli riguardo questo nuovo affare di mercato, con il club italiano pronto a definire l’accordo per il ritorno del calciatore che è reduce da una stagione all’estero.

Scelta importante, quindi, per la carriera del giocatore che sta ragionando sulla possibilità di ritornare nel nostro paese e tornare a vestire la maglia di un club italiano, che è pronto ad investire su di lui.

Calciomercato: lo riportano in Italia, ecco dove sta andando

Ci sono delle sorprese da parte del club che in queste ore ha avuto dei contatti per riportare in Serie A il calciatore, che ha aperto a questa possibilità.

Reduce da un’esperienza all’estero, adesso per lui è pronto un altro ritorno in Italia con la stessa società con cui è esploso.

Affare importante per il club che sta lavorando sotto traccia per questo trasferimento che potrà materializzarsi molto presto.

C’è bisogno del via libera da parte dei protagonisti che sono pronti a trattare per chiudere questo affare di mercato che ha trovato parere positivo anche da parte degli agenti del calciatore che sono a lavoro per definire il colpo.

Genoa su Ostigard: i dettagli

Alla ricerca di un nuovo rinforzo in difesa, il club rossoblù ha messo nel mirino una vecchia conoscenza del calcio italiano che ha già vestito la maglia del club ligure.

Un ritorno gradito, quello del difensore, che nell’ultima stagione è stato in Francia, al Rennes. Adesso per lui è pronta una nuova avventura con il ds Ottolini che sta trattando per portare al Genoa Ostigard. Si tratterebbe di un ritorno, per il centrale difensivo, che in carriera è già stato con il club della lanterna.

L’alternativa al calciatore è Jay Idzes del Venezia anche se le cifre in ballo per il giocatore sono davvero alte.