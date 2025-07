Calciomercato: stanno prendendo Zaniolo, torna in Serie A

Il Galatasaray sta per cedere Zaniolo in Serie A: ecco le ultimissime sul futuro del trequartista.

Valutazioni in corso da parte dei turchi che hanno riaccolto in squadra Zaniolo, che è tornato a Istanbul dopo l’esperienza della passata stagione all’Atalanta e alla Fiorentina.

Ancora sotto contratto con il Galatasaray, adesso il calciatore è finito sul mercato visto che non rientra nei piani della società giallorossa. Ci sono varie offerte per il calciatore ex Roma che è tentato, nuovamente dall’esperienza in Italia: ecco dove.

Varie proposte sulla scrivania del calciatore e del Galatasaray, che questa volta vorrebbe cedere a titolo definitivo Zaniolo.

Le parti sono in contatto per trovare una destinazione che possa soddisfare le richieste del club turco e anche del calciatore, che spera di trovare la giusta continuità per sperare di tornare a vestire anche la maglia della Nazionale.

Zaniolo in Serie A: offerte anche dall’Italia

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’ex Roma, che attualmente è in ritiro con il Galatasaray visto che con i turchi è ancora legato da un lungo contratto, con scadenza a giugno 2027

In attesa di una svolta per la sua carriera, il calciatore si allena per farsi trovare pronto ed iniziare al meglio la prossima avventura.

Il suo entourage, intanto, è a lavoro per trovare la squadra giusta per Zaniolo che ha grandi motivazioni dopo le due deludenti esperienze in Italia con Atalanta e Fiorentina, che non hanno regalato gioie al calciatore che adesso spinge per trovare maggiore spazio.

Ecco perché, tra le varie offerte ricevute, c’è anche qualcuna dall’Italia con i suoi agenti a lavoro per accontentarlo. In particolar modo, nelle scorse settimane, si è parlato tanto di un possibile interesse del Torino per Zaniolo anche se l’affare non è ancora decollato.

Su Zaniolo Torino e non solo, i dettagli

Il Galatasaray sta lavorando per cedere Zaniolo, che attualmente sta dando il suo contributo alla squadra turca che ha impiegato il calciatore nel corso della prima parte di ritiro.

Nelle ultime ore sono arrivati dei nuovi sondaggi per il calciatore da parte di Villarreal e Oviedo. Ma anche altre squadra, come Sunderland e PSV, sono sul ragazzo e seugono con attenzione gli sviluppi di questa situazione.

In Italia chi si è mosso concretamente per il classe 1999 è il Torino che, però, al momento, dopo aver già bloccato Ngonge, non ha ancora affondato il colpo.