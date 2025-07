Dalla Polonia alla Serie A: prendono il nuovo attaccante

Svolta in attacco per il club italiano che sta per chiudere l’accordo per l’arrivo del bomber polacco: ecco tutti i dettagli riguardo questo trasferimento.

Il lavoro degli osservatori ha prodotto questo nome. Una vera e propria sorpresa per i tifosi che, hanno avuto modo di conoscere il calciatore solo nelle competizioni europee.

Adesso per il classe 1996 è pronta una prima avventura in Serie A. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare che potrà materializzarsi molto presto: ecco quando.

Il mercato italiano sta entrando nel vivo e, come spesso accade in queste occasioni, le società si affidano alle occasioni provenienti dall’estero con diversi calciatori pronti a firmare con i club di Serie A.

E’ il caso dell’attaccante polacco che è finito nella lista della spesa per i bianconeri, alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione. In questi mesi gli scout hanno seguito da vicino il ragazzo che ha ricevuto dei feedback positivi.

Inoltre, a favorire questa operazione di calciomercato c’è anche il placet da parte del mister che è pronto ad accoglierlo in Serie A.

Calciomercato: nuovo acquisto in attacco, ecco chi prendono

E’ la redazione polacca di goal.com a lanciare l’indiscrezione di calciomercato relativa all’arrivo in Italia dell’attaccante della Nazionale.

Il classe 1996, infatti, è finito nel mirino dei bianconeri che sono pronti a definire l’accordo per l’acquisto del calciatore che ha le caratteristiche tecnice giusto per sostituire Lucca che è andato a Napoli.

Forte fisicamente, alto circa 2 metri, è molto abile nel reparto offensivo e soprattutto nel gioco aereo. Nel corso dell’ultima stagione, con la maglia dei danesi del Midtjylland, ha messo a segno 15 gol.

Adesso la famiglia Pozzo è a lavoro per portare all’Udinese Buksa che può essere l’erede di Lucca.

Buksa Udinese: nuovi aggiornamenti

Nome nuovo per l’attacco dei friulani, che stanno seguendo il polacco di proprietà del Midtjylland.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Runjaic ha dato il via libera a questa operazione con i dirigenti che sono a lavoro per finalizzare il colpo e superare la concorrenza di altre società per portare all’Udinese Buksa, che ha le qualità per poter dire la sua in Serie A.

L’attaccante ha già mosso i primi passi di carriera in Italia, con la maglia della Primavera del Novara, prima di esplodere altrove. Adesso per lui è arrivato il momento di ritornare e sposare il progetto dell’Udinese che dovrà essere brava a superare la concorrenza di altre società.