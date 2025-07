“Julian Alvarez in bianconero”: dalla Spagna dicono che è fatta per 80M

Julian Alvarez può diventare l’oggetto di mercato per le big che cercano un nuovo centravanti: si può chiudere ora il suo trasferimento subito.

Il calciomercato attaccanti può regalare ancora molte sorprese da qui in avanti, per le italiane e anche per tante squadre europee che si sono messe alla ricerca di nuovi attaccanti da regalare ai rispettivi allenatori. L’effetto domino dei bomber riguarda anche Julian Alvarez, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ma spesso argomento di mercato e tra i più chiacchierati nei movimenti che possono esserci in attacco.

La storia di Julian Alvarez con l’Atletico Madrid potrebbe essere già completata ma il suo addio porterebbe, ovviamente, un altro centravanti di alto livello alla corte di Diego Simeone.

Calciomercato, colpo Julian Alvarez: le ultime sul futuro

Il futuro di Julian Alvarez si sta complicando sempre di più e con lui possono muoversi molti altri centravanti che sono alla ricerca di una nuova avventura da iniziare già nei prossimi giorni.

Alvarez con l’Atletico Madrid ha giocato 57 partite nellu’ultima stagione, sengnando 27 gol e fornendo 9 assist ai compagni ma ora il suo tempo con i Colchoneros potrebbe essere già terminato.

Secondo le ultime notizie di mercato, Julian Alvarez può lasciare subito l’Atletico Madrid e firmare con i bianconeri: dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti.

Futuro Julian Alvarez: assalto dalla Premier League

Il profilo di Julian Alvarez è tra i più apprezzati in giro per il mondo. Essendo giovanissimo ma già dalle spiccate qualità, il centravanti argentino può accendere il mercato attaccanti a cifre spropositate.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Newcastle sta puntando forte su Julian Alvarez. I bianconeri potrebbero cedere Alexander Isak nelle prossime ore e per sostituire lo svedese il sogno è quello di portare l’attaccante argentino a vestire la maglia dei Magpies.

Il futuro di Julian Alvarez si decide in questi giorni concitati e complessi per tutte le squadre che cercano un nuovo centravanti e potrebbe anche dare il suo ok al trasferimento in Premier League, seppur in un club non di primissima fascia.

Julian Alvarez al Newcastle? Le cifre dell’affare

Il Newcastle ha messo Julian Alvarez nel mirino ma l’affare è molto complesso e non dipenderà solo dalla cessione di Alxander Isak. L’Atletico Madrid non intende cederlo facilmente, avendo speso 75 milioni un anno fa e quindi chiederà cifre altissime.

L’accordo per il trasferimento di Julian Alvarez al Newcastle si potrebbe chiudere sulla base di 80 milioni più bonus, soldi che il club inglese troverebbe totalmente dalla cessione del centravanti svedese.