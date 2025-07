Rios sbarca in Italia, l’affare si sblocca per 31 milioni

Arrivano delle novità in merito a quello che sembra possa accadere nelle prossime ore con un trasferimento di calciomercato che può sbloccarsi con un club che punta all’acquisto di Richard Rios.

Ci sono conferme in merito a quello che sembra possa accadere proprio nelle prossime ore da un momento all’altro perché in questo momento ci sono degli aggiornamenti che riguardano la decisione da parte di un club di provare ad affondare il colpo per bruciare la concorrenza e con l’obiettivo di andare a chiudere proprio quello che sembra essere il trasferimento Richard Rios in Serie A.

In questo momento ci sono delle nuove notizie inerenti proprio a quella che può essere la decisione da parte dello stesso centrocampista colombiano di andare a provare una nuova esperienza e sposare il progetto con un club italiano, perché c’è chi vuole fare un grande colpo con l’acquisto di Rios.

Il giovane centrocampista di 25 anni del Palmeiras si è rivelato uno dei grandi calciatori di qualità in questi mesi e in particolare al Mondiale per Club dove si è messo in mostra per convincere ancora di più i tanti club d’Europa che sono ora sulle sue tracce e puntano a chiudere il colpo. Ma attenzione a quella che sembra essere la decisione da parte di Rios di accettare il trasferimento in Italia.

Calciomercato Serie A: un club prende Richard Rios

In questo momento ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano quello che può accadere proprio in queste prossime ore visto che c’è la volontà da parte di un club di Serie A pronto a chiudere l’acquisto per Richard Rios.

Nelle ultime ore si sono affacciate anche squadre in Europa per lui come Nottingham Forest, Zenit, Benfica e Inter, ma su tutte ora è la Roma che prova a chiudere l’acquisto di Rios. Il club giallorosso ha un grande vantaggio il sì del giocatore che ha già accettato tutti i termini per firmare per i prossimi 5 anni.

Ora manca l’accordo con il Palmeiras e il ds Ricky Massara lavora per completare l’operazione, perché secondo il Corriere dello Sport si può sbloccare per 28 milioni più 3 di bonus il trasferimento di Richard Rios alla Roma.

Rios alla Roma è un grande colpo desiderato proprio da Gasperini e dai tifosi giallorossi che aspettano ora novità decisive in questa settimana.