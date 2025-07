Problema per un acquisto, il Napoli ha già attivato il piano B

Ci sono conferme che arrivano e riguardano il nuovo colpo che può piazzare il Napoli che continua a lavorare in vista della prossima stagione che sta per iniziare.

In questo momento ci sono conferme che arrivano in merito alla scelta del club partenopeo che vuole cercare di consegnare a mister Conte una rosa pronta il prima possibile già per i primi giorni del ritiro estivo di Dimaro. Ha voglia di essere protagonista il Napoli e per farlo dovrà cercare in ogni modo possibile di andare a migliorare la rosa in tutte le zone di campo.

Tutto pronto per quello che può essere un nuovo acquisto del Napoli che punta seriamente a piazzare altri colpi nelle prossime ore, perché si parla di quelle che sarebbero le visite mediche di alcuni giocatori pronti a vestire la maglia azzurra.

Tra i vari giocatori che possono firmare con il Napoli ci sono Lang, Beukema e Ndoye ormai prossimi secondo le ultime notizie, ma adesso qualcosa potrebbe complicarsi per uno di questi e in arrivo potrebbe esserci già un piano B di mercato con il direttore sportivo Giovanni Manna che vuole accontentare l’allenatore e affidare nelle sue mani una squadra forte e pronta.

Calciomercato Napoli: pronto il piano B per l’attacco

Il Napoli tratta su più tavoli con diversi club e giocatori, perché l’obiettivo è quello di avere l’occasione e la scelta migliore per andare a potenziare una rosa Campione d’Italia che però ora ha voglia di riconfermarsi sia nel campionato di Serie A che in Europa con il ritorno in Champions.

Ci sono importanti notizie che arrivano e riguardano quella che può essere una decisione da parte del Napoli che vuole acquistare nuovi giocatori il prima possibile e ci sono Lang e Ndoye per la corsia degli esterni.

Al momento la trattativa più complicata resta quella tra Bologna e Napoli per Ndoye che viene valutato 40 milioni, ecco che allora La Gazzetta dello Sport svela quelle che possono essere le mosse del club. Pronto il piano B per il calciomercato del Napoli con il nome di Antonio Nusa del Lipsia in pole.

Il talento norvegese classe 2005 che ha impressionato di recente anche con la Nazionale contro l’Italia ora può essere la reale alternativa a Ndoye, il Napoli stravede per Nusa che può lasciare il Lipsia.