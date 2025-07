Serie A: arriva il nuovo Reijnders per 35MLN

Il calciomercato in Serie A vede l’arrivo di un altro tra i fuoriclasse olandesi che, per certi versi, ricorda Reijnders per caratteristiche e qualità.

Dopo averlo visto in maglia Milan, un altro dei talenti degli Orange e giocando per un top club d’Italia, finirebbe in Italia e non proprio per una cifra bassissima.

Si tratta di un classe 2002 della Nazionale dell’Olanda che in poco tempo ha visto schizzare il suo valore di calciomercato a cifre importantissime se si considera che adesso, sulle sue tracce, ci sono i top club d’Europa. E una in Italia, tra le top squadre, vuole anticipare appunto la fortissima concorrenza dando al proprio nuovo allenatore un centrocampista di spessore.

Calciomercato: un colpo “alla Reijnders” in Serie A

Il calciomercato in Serie A sta vedendo tra le protagoniste una delle squadre che ha cambiato allenatore, per dare vita ad un nuovo progetto tecnico che si augurano, da quelle parti, che possa essere vincente.

Come fatto vedere dal Napoli che malgrado la debacle del 2024, ha ottenuto ben due Scudetti in due anni, raddoppiando la cifra della sua storia vissuta con Diego Armando Maradona sul finire degli anni ’80. Per essere vincente, il nuovo progetto con Gasperini, molto passerà infatti dal calciomercato che sta allestendo la Roma.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha fatto conoscere le intenzioni dei giallorossi in merito al grande colpo a centrocampo. Un olandese che ricorda Reijnders per qualità e caratteristiche, potrebbe finire alla Roma. Si tratta di Kenneth Taylor, talento dell’Olanda e dell’Ajax pronto al grande salto in Italia.

Roma: le cifre del colpo dall’Ajax portano ad un addio

Come ha fatto sapere la rosea, quindi, per arrivare a Kenneth Taylor non sarà facile, con la Roma che dovrà tentare di piazzare il colpo quanto prima, proprio per anticipare la fitta concorrenza. Il talento olandese ha un valore di calciomercato da 35 milioni di euro, valutazione che fanno i lancieri per il suo addio all’Ajax.

Taylor alla Roma è un’idea che può concretizzarsi per dare a Gian Piero Gasperini il centrocampista che serve da affiancare non solo a Manu Konè, talento straordinario francese che può alzare ancora di più i suoi livelli con l’arrivo di Gasperini che sa bene come far rendere un giovane e importante talento tra i suoi centrocampisti, ma anche per dare una proposta offensiva sulla trequarti come si è visto fare con Reijnders. Prima da mediano e poi da centrocampista avanzato. L’arrivo di Taylor, oltretutto, può liberare Pellegrini che se dovesse salutare la Roma, potrebbe restare comunque in Serie A tra Fiorentina, Milan e Napoli come idee. Questo al fine di monetizzare qualcosa dopo un arrivo così dispendioso economicamente per il club capitolino.