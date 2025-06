Addio Atalanta: colpo Retegui in Serie A: spuntano le cifre

Importanti novità sul futuro di Retegui. Spuntano le cifre sull’addio dell’attaccante, che può restare in Serie A: due squadre sono interessate all’ex Genoa, protagonista nello scorso campionato di una grande stagione.

I numeri hanno cosacrato Mateo Retegui che è stato un assoluto leader dell’Atalanta, che ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Adesso il club è pronto a valutare eventuali offerte per l’italo argentino, che pul partire in questo mercato estivo 2025.

A favorire la cessione anche il recupero di Scamacca e l’addio di Gasperini, che è stato importante nella valorizzazione del giocatore.

A 26 anni, Mateo Retegui è pronto a fare il grande salto in Serie A. L’attaccante, reduce da una stagione da sogno, sta valutando attentamente il suo futuro. Ci sono varie opzioni per il giocatore che può fare le valigie e andare in una big. Ecco nuovi aggiornamenti in merito a questo ipotesi con le prime cifre su questo affare.

Calciomercato: prendono Retegui

L’Atalanta si prepara a vivere una nuova stagione senza il suo allenatore con Gasperini che ha deciso di lasciare la squadra per andare alla Roma.

Una scelta presa in questi mesi che ha messo in allarme l’ambiente che adesso è tutto dalla parte di Juric, che ha preso in mano le redini della squadra. Dal mercato sono arrivate le prime mosse con l’addio di Ruggeri e l’arrivo di Sulemana, richiesto esplicitamente dal tecnico croato.

Resta, però, il dubbio legato al futuro di Mateo Retegui che è nella lista mercato di Milan e Juventus.

Il recupero di Scamacca può aprire le porte all’addio del giocatore che è valutato intorno ai 45-50 milioni di euro.

I bookmakers sono sicuro: spuntano le quote sull’addio di Retegui

Spuntano le cifre relative ad una possibile cessione, da parte dell’Atalanta, di Mateo Retegui. Ecco le quote sul trasferimento dell’attaccante che può andare al Milan o alla Juvewntus.

Le voci sono sempre più insistenti anche se per il momento non sono arrivate offerte ufficiali per il giocatore. I book prevedono, alla fine, una permanenza all’Atalanta di Retegui con la società che non cederà alla tentazione di venderlo.

Nonostante il ritorno di Scamacca, che dovrà essere valutato attentamente da Juric dopo il lungo infortunio, la sensazione è che la Dea non possa fare a meno del giocatore che lo scorso anno è stato un protagonista assoluto con 28 reti.