Inter, il nuovo attaccante firma gratis: rosa completata

Nonostante Bonny sia prossimo a firmare, l’Inter sarebbe comunque intenzionata a fare un altro attaccante in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’idea del club nerazzurro sarebbe quella di affiancare ai vari Francesco Pio Esposito e Ange-Yoann Bonny, per l’appunto, un calciatore d’esperienza che possa permettere loro di completare il processo di crescita.

Per questo motivo l’Inter si starebbe guardando intorno valutando anche la lista degli svincolati, dalla quale potrebbe uscire fuori la soluzione ideale per la formazione di Christian Chivu.

Il nuovo attaccante dell’Inter firma gratis

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, deciso a fare un altro attaccante oltre ad Ange-Yoann Bonny, prossimo a diventare un nuovo calciatore nerazzurro dopo gli accordi raggiunti in questi giorni con il Parma.

L’idea è però quella di andare a rinforzare il reparto offensivo di Christian Chivu con un quinto elemento, d’esperienza però scrivono i colleghi del Corriere dello Sport, anche perché la scorsa stagione insegna che è meglio avere più soluzioni per tutti i reparti, sennò si rischia di arrivare alla fine stremati. A fronte di questo l’Inter si starebbe cominciando a guardare intorno nel calciomercato, valutando anche la lista degli svincolati, dalla quale potrebbe alla fine arrivare la soluzione ideale.

A fronte della richiesta del tecnico rumeno, l’Inter potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi Lacazette, prossimo allo svincolo dopo gli ultimi anni con la maglia del Lione, finito in un vortice senza fine con la retrocessione in Serie B. Nonostante vada per i 35, l’attaccante francese ha dimostrato di avercene ancora, come confermano anche i 19 gol messi a segno nella passata stagione in tutte le competizioni con la maglia dell’OL.

Colpo Inter dagli svincolati

Alexandre Lacazette potrebbe essere una soluzione per l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. Christian Chivu è alla ricerca di un attaccante espero da affiancare a Bonny e Pio Esposito, e quale migliore profilo se non quello del francese?

Lione, Arsenal, ed ancora Lione per un attaccante da oltre 200 gol in carriera. Considerando il fatto che poi è svincolato, Lacazette rappresenterebbe un’occasione che l’Inter non può permettersi di lasciarsi scappare, anche se di mezzo c’è un Mehdi Taremi da piazzare. A quel punto il lavoro si baserà soprattutto sull’iraniano, che potrebbe tanto andare via quanto restare in nerazzurro per cercare un rilancio dopo una prima stagione piuttosto complicata. In questo caso la pista Lacazzette si raffredderebbe prima del tempo, sempre che la dirigenza interista non l’abbia scartata a priori. Staremo a vedere.