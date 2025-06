L’Atalanta lo scarica, passa alla Roma con lo sconto del prezzo

Mette i saldi l’Atalanta e la Roma è pronta ad approfittarne, perché il club bergamasco sta già chiudendo dei nuovi acquisti per il reparto offensivo e lascerà andare alcuni dei suoi giocatori.

Dopo l’addio di Gasperini, che ha scelto la Roma sempre in Italia, l’Atalanta ha puntato su Juric come nuovo allenatore e ci sono anche delle nuove valutazioni di calciomercato che portano ad un cambiamento della rosa del club nerazzurro che ora è pronto a ripartire da nuovi innesti per dare anche aria fresca dopo tanti anni con la stessa rosa.

Diversi i giocatori che sono finiti nel mirino dei grandi club che vestono la maglia dell’Atalanta, che in questo momento valuta quelli che sono alcuni giocatori che possono andare via per una nuova offerta. Sono diversi i calciatori del reparto offensivo che valutano ora una nuova occasione da prendere al volo e attenzione alle ultime notizie.

Dopo che lo scorso anno è stato venduto Koopmeiners ora possono esserci altri sacrifici tra i big dell’Atalanta che può vendere Lookman e anche Ederson, ma non saranno gli unici tra i grandi profili ad andare via dal club bergamasco. Perché ci sono delle possibilità concrete che arrivino anche dei nuovi giocatori prima ancora di piazzare le cessioni e per questo che poi si può andare a creare l’occasione di alcuni prezzi scontati.

Calciomercato: lascia l’Atalanta per la Roma, la mossa di Gasp

Sono diversi i giocatori che Gian Piero Gasperini porterebbe dall’Atalanta nella sua nuova avventura alla Roma. Perché dopo 9 anni al club bergamasco l’allenatore ha stretto grandi rapporti con i giocatori che sono oggi in nerazzurro e sa bene chi può dargli tanto, occhio quindi alla scelta a sorpresa che può arrivare per l’attacco.

Tra i vari giocatori che possono andare via dall’Atalanta ci sarebbe proprio Gianluca Scamacca che può essere la grande occasione per tanti club in Italia. Perché il giocatore della Nazionale è pronto a rimettersi in forma dopo un grave infortunio e ha voglia di buttarsi tutto alle spalle.

Un’annata difficile quella di Scamacca che si è infortunato due volte in maniera pesante e ora il suo rientro è atteso per luglio quando inizierà proprio la preparazione estiva. Sul giocatore c’è la Roma perché il suo ex allenatore Gasperini lo stima tantissimo.

Le prossime settimane saranno decisive per Gasperini che dovrà valutare Artem Dovbyk e nel caso chiedere alla Roma un nuovo attaccante con Scamacca in pole secondo La Gazzetta dello Sport, il bomber italiano è valutato circa 20 milioni di euro.