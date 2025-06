Theo ha accettato: Romano annuncia le cifre e la destinazione

Il calciomercato del Milan vede ancora tra i protagonisti Theo Hernandez, nell’annuncio di Fabrizio Romano.

Attraverso il portale SOS Fanta viene definito ad un passo il trasferimento del calciatore francese che dopo un lungo tira e molla ha praticamente detto “sì” per il suo addio ai rossoneri.

Finisce così, amaramente, l’avventura di Theo Hernandez in rossonero. Dopo le voci di calciomercato che lo avevano visto coinvolto in un affare che favoriva anche il Milan, per lo scambio alla Juventus con Dusan Vlahovic, alla fine è stato annunciato l’addio con destinazione differente per il fuoriclasse francese.

Calciomercato: Theo Hernandez in chiusura, la notizia

Come ha fatto sapere la stessa fonte, sarebbe quindi in chiusura il colpo dal Milan che riguarda Theo Hernandez.

L’esterno francese è stato coinvolto nelle recenti voci che hanno riguardato il club rossonero, con la possibilità di vederlo ad alti livelli ancora in Italia per quella che sembrava poter essere la scelta italiana per lui, con destinazione a Torino. Alla fine non è alla Juventus che si vedrà ancora, in Italia, l’esterno a tutta fascia che ha fatto le fortune del Milan negli scorsi anni.

Prima c’era stato un rifiuto, poi alcune cifre importanti che sono state messe sul tavolo, avrebbero convinto Theo Hernandez ad accettare quella che è la proposta dell’Al-Hilal. Mai quanto adesso, il terzino francese sarebbe davvero ad un passo dal club arabo, allenato da Simone Inzaghi.

Cessione Theo Hernandez: quanto guadagna il Milan

Con un’operazione da 20-30 milioni di euro circa e uno stipendio per Theo Hernandez che tocca 25 milioni nell’accordo che lo porterà sulla fascia mancina di Simone Inzaghi, il Milan incassa quindi i soldi che cercava sulla sua cessione. Come è risaputo, a gennaio, il Como stava per realizzare quella che era un’operazione che vedeva proprio Theo nel ricco club lombardo, destinazione che fu però rifiutata dallo stesso francese che scelse la permanenza in rossonero.

L’avventura di Theo Hernandez al Milan però è finita. E si è lasciato convincere dai soldi dell’Arabia Saudita considerando che i top club al Mondo hanno preso decisioni diverse e che non lo hanno riguardato nonostante sia stato, negli ultimi anni, tra i migliori calciatori nel suo ruolo del calcio mondiale. Niente Real, niente PSG, ma destinazione dall’ormai ex allenatore rivale, che lo ha voluto ad ogni costo.