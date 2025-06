Dalla Roma al Real per 40 milioni: lo ha chiesto Xabi Alonso

Il calciomercato della Roma può vedere un’uscita, per 40 milioni, con destinazione Real Madrid.

Il motivo è legato alla richiesta esplicita da parte di Xabi Alonso che è stata svelata, da parte dei media spagnoli, in merito al colpo di calciomercato per il Real Madrid.

La possibilità, infatti, è quella di veder rinforzata la rosa dei Blancos che, alla fine di questo Mondiale per Club e dopo alcuni “test” nel girone della stessa competizione FIFA, vedrà un altro colpo di calciomercato dopo quello già chiuso per Huijsen, Alexander-Arnold e Mastantuono.

Calciomercato, dalla Roma al Real Madrid: la suggestione

La suggestione in casa Real vede il possibile colpo sull’asse Roma-Madrid. Le Merengues hanno notato alcuni problemi all’interno della formazione titolare di Xabi Alonso che, facendo richiesta al proprio presidente, potrebbe chiedere uno dei calciatori che stuzzica le sue idee.

Ha giocato nel campionato dove ha allenato, il difensore che vuole lo spagnolo per affiancarlo ad Huijsen, in attesa di Militao che è ancora fermo per infortunio dopo la rottura del crociato nel campionato che si è da poco concluso in Liga.

Si tratta dell’ex Eintracht Francoforte, attuale centrale della Roma, Evan Ndicka. Il difensore ivoriano rientra tra le idee del Real Madrid che, come fanno sapere da Fichajes.net, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo gli svarioni che già aveva avuto nella passata stagione e che si è trascinato poi anche al Mondiale per Club, di Raul Asencio.

Roma, 40 milioni per la cessione del difensore: ci pensa il Real

Il Real Madrid guarda alla Serie A e punta in casa Roma per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo indiscrezioni in arrivo dalla capitale spagnola, i Blancos avrebbero messo nel mirino Evan Ndicka, difensore centrale della Roma, divenuto leader ormai della difesa che è stata di Ranieri e che sarà di Gasperini.

Nonostante l’importanza che può avere anche sotto gestione Gasperini, la possibile offerta da 40 milioni di euro potrebbe convincere la Roma a lasciarlo partire, con destinazione al Real Madrid. Bisogna considerare anche che, in caso di cessione a quelle cifre per il classe 1999, sarà plusvalenza importante per l’arrivo a zero che fu nell’estate del 2023 quando la Roma lo prelevò dal club tedesco. Una Roma che se dovesse perdere il proprio centrale di difesa, punterà forte su un nuovo innesto. Massara valuta Lucumi, sul quale potrebbe arrivare un’accelerata improvvisa al fine di sostituire eventualmente subito Evan Ndicka.