Cellino torna in pista: campionato subito stravolto

Neanche la Giustizia Sportiva è riuscita a fermare Massimo Cellino, intenzionato a tornare subito in pista.

È meglio non dare mai per spacciato l’imprenditore sardo, perché anche quando non sembrano esserci vie di uscita, lui riesce a trovarle sorprendendo tutti. E questo è sicuramente il caso, con lo storico presidente del Cagliari pronto a stravolgere un intero campionato (e categoria) con il suo ritorno in pista.

Ovviamente niente è ancora deciso, anche perché ci sarebbero da risolvere una serie di questioni legali importanti, ma la sensazione è che alla fine Cellino la possa spuntare anche questa volta (forse).

Svolta Cellino: torna subito in pista

Il fallimento del Brescia ha rappresentato il culmine di una gestione piuttosto trasandata da parte di Massimo Cellino. Da quando si è messo alla guida del club lombardo, le Rondinelle non sono mai riuscite a mantenere e trattenere la Serie A, retrocedendo nella stagione 2019/20 e non tornandoci più.

Da allora una serie di risultati negativi che hanno visto il Brescia retrocedere anche in Serie C ed essere ripescato in B solo per via di alcune penalizzazioni inflitte alle squadre avversarie. Insomma, sotto la guida di Cellino le Rondinelle non hanno sicuramente scritto pagine importanti della loro storia, arrivando addirittura a fallire poco più di mese fa.

Dal nulla però la situazione si sarebbe ribaltata, visto che proprio nelle scorse ore l’imprenditore sardo avrebbe presentato la domanda d’iscrizione del Brescia alla prossima Serie C, stravolgendo completamente le carte in tavola. Scrivono i colleghi di Calcio&Finanza che quella di Cellino è una strategia prettamente legale in vista dei ricorsi alla giustizia ordinaria, ma a livello sportivo non varrà praticamente nulla, visto che la domanda verrà rigettata dalla Lega Pro, nonostante il termine ultimo sia stato fissato dalla Lega il prossimo 24 giugno.

Campionato stravolto: cosa cambia

Con l’iscrizione del Brescia alla prossima Serie C potrebbero cambiare tante cose, ma così non sarà, anche perché la domanda verrà rigettata. Eppure qualcosa di diverso ci sarà, soprattutto in ambito ripescaggi.

Scrivono infatti i colleghi di Calcio&Finanza che con il rigetto dell’iscrizioni del Brescia ad essere rispescaggio in Serie C dovrebbe essere il Ravenna, avanti nella graduatoria rispetto alla compagine friulana del Caldiero Terme. In questo discorso poteva rientrarci anche l’Inter U23, che però è già certa di un posto nel prossimo campionato di Lega Pro visto che prenderà il posto di un’altra nobile decaduta del calcio italiano come la SPAL.