Dall’Inghilterra sganciano la bomba: “Son giocherà in Serie A”

A sorpresa, il coreano Son dal Tottenham può finire in Serie A. Lo rivelano dall’Inghilterra, con la cessione dagli Spurs.

Il fuoriclasse coreano che ha ottenuto il titolo dell’Europa League con il Tottenham, nonché primo titolo da quando è arrivato agli Spurs, sarà a sorpresa ceduto dopo gli anni vissuti in Premier League proprio dal club londinese.

Probabilmente arrivato alla fine della sua esperienza a Londra, non rinnoverà con il Tottenham e questo spinge la società a procedere con il percorso di rivoluzione e che vede importanti cessioni anche tra i “senatori” del club. Dopo l’addio di Kane nell’estate scorsa, anche Son potrebbe salutare il Tottenham. E per il sudcoreano arriverebbe la clamorosa opzione in Serie A, nell’operazione low cost che riguarda un top club italiano.

Calciomercato: dall’Inghilterra annunciano il colpo Son in Serie A

Non è più giovanissimo e non può chiedere moltissimo, economicamente parlando, il Tottenham. Dovesse vendere quest’estate Heung-Min Son, gli Spurs non si sbilanceranno molto e non ostacoleranno quelle che sono le volontà del giocatore.

Sarebbe arrivato alla fine della sua esperienza al Tottenham il giocatore che, secondo quanto annunciato da TeamTalk, avrebbe chiesto ufficialmente la cessione al proprio club.

Una cessione che non vedrà per forza di cose il trasferimento in Arabia Saudita, dove lo cercano da diverso tempo. Oltre all’Al-Hilal e le altre destinazioni, dall’Inghilterra svelano che un club di Serie A, approfittando dell’occasione che si presenta, potrebbe provare a prendere Son in attacco. Sono due le soluzioni possibili e una tra queste è l’attuale top squadra del campionato che andrebbe a sistemare le cose in avanti con il colpo a basso prezzo dalla Premier.

Le cifre per l’arrivo di Son in Serie A

Così come fatto con Kevin De Bruyne, pare essere il Napoli a “fiutare” l’affare che porta ad Heung-Min Son. L’esterno offensivo del Tottenham, nonostante gli ormai 33 anni che compirà a luglio, potrebbe rappresentare l’occasione low cost perché arriverebbe in Italia “svincolandosi” o comunque a cifre vicine ai 5-10 milioni di euro.

L’ostacolo, ad oggi, è rappresentato dall’ingaggio. Ma così come fatto da De Bruyne, non è da escludere che il giocatore possa ridursi lo stipendio al fine di restare ad altissimi livelli in Europa, giocando magari per il Napoli. Un’alternativa per lui è rappresentata dal Como che però, andrà su un calciatore di tale spessore solo di fronte all’effettiva rescissione contrattuale, se dovesse arrivare al Tottenham entro la fine di questo giugno.