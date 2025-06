Calciomercato, dalla Norvegia alla Serie A: accordo da 30 milioni

L’accordo per portarsi a casa il bomber dalla Norvegia, in Serie A, ha un valore da 30 milioni per l’affare con l’Atletico Madrid.

Il bomber che ha fatto male all’Italia nell’appuntamento che ha segnato per sempre il destino di Luciano Spalletti, che ha portato infatti alla separazione dall’ormai ex Commissario Tecnico della Nazionale, potrebbe approdare in Serie A.

Dalla Spagna hanno fatto sapere che l’attaccante che fa da partner ad Erling Haaland nella forte Norvegia che sta dominando il girone di qualificazione per il Mondiale 2026, piace a due o tre top club al mondo. E tra questi c’è sicuramente la Serie A, per un club che va a caccia del nuovo bomber titolare in attacco.

Sorloth in Serie A: colpo da 30 milioni per portarselo a casa

Alexander Sorloth fino a un po’ di tempo fa piaceva anche al Napoli in Serie A, prima che si scegliesse poi di procedere con l’arrivo di Victor Osimhen. Non è più giovanissimo il centravanti norvegese, ma risulta essere nel vivo della sua carriera, in un’età perfetta per il grande salto.

All’Atletico Madrid ha vissuto alcuni alti e bassi e, cercando una titolarità indiscussa, è altrove che potrebbe arrivare. In Serie A ci sono due squadre come possibili destinazioni per Sorloth.

La prima è una che non gioca le coppe europee ed è la destinazione legata al Milan, che ha però da sistemare eventualmente la situazione Santi Gimenez considerando che il Bebote andrebbe “panchinato” per far spazio a Sorloth. Dall’altra, invece, la possibile operazione che riguarda la Juventus che, vendendo Dusan Vlahovic, potrebbe piazzare il colpo proprio da 30 milioni di euro.

Milan o Juventus: c’è una forte concorrenza su Sorloth

È da AS che fanno conoscere le ultime di calciomercato su Alexander Sorloth, attaccante in uscita dall’Atletico Madrid. Andando via dal club dei Colchoneros, saluterebbe il campionato della Liga per giocare altrove.

La stessa fonte fa sapere che il Fenerbahce anche, non riuscendo a prendere Vlahovic, starebbe provando a realizzare il colpo Sorloth. Sul bomber norvegese ci sono dunque anche Milan e Juventus, oltre ad alcune squadre saudite. Starà proprio ad Alexander Sorloth scegliere che strada prendere in caso di addio all’Atletico Madrid che ad oggi, dovessero arrivare i 30 milioni che chiede il club spagnolo, sarà disposto a cedere.