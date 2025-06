Scambio con Gimenez: adesso il Milan ci pensa

Santi Gimenez, a sorpresa, è finito fuori dal progetto Milan. Allegri non è convinto dell’attaccante messicano che, quindi, può già lasciare i rossoneri.

Prossimamente ci sarà un vertice a casa Milan fra gli agenti dell’attaccante e il ds Tare, che dovrà risolvere la questione che rischia di diventare abbastanza spinosa. Infatti, meno di qualche mese fa, il club ha investito quasi 35 milioni di euro per portarlo in Serie A.

Il rendimento in campo, però, non è stato del tutto soddisfacente visto che il giocatore ha messo a segno appena 6 gol e 3 assist in tutte le partite disputate con il Milan. Nonostante le varie occasioni avute, alla fine il tecnico Conceicao ha preferito a Gimenez giocatori come Jovic e Abraham, due attaccanti che oggi non fanno parte del progetto.

Adesso è il messicano il prossimo a salutare: ecco cosa sta succedendo.

Ecco perché adesso dovrà essere risolta la questione relativa al futuro di Gimenez, tenendo in considerazione che Allegri ha già chiesto al club l’acquisto di un nuovo attaccante.

Quale futuro per Gimenez? Ci sono dei nuovi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, è previsto molto presto un summit fra l’entourage di Gimenez ed il Milan. Il messicano, infatti, rischia di essere escluso dal progetto con Allegri che ha già fatto altre richieste per l’attacco.

Il tecnico dei rossoneri ha chiesto un giocatore con caratteristiche diverse e prendono sempre più corpo le piste relative a Dusan Vlahovic e Moise Kean, due ex Juve che Allegri conosce già molto bene.

Ciò, quindi, rischia di essere un problema per Gimenez che è pronto a fare le valigie e salutare Milano per andare in una nuova squadra.

Gimenez via dal Milan: scambio con la Juventus? Ecco tutte le novità su questo affare

Non è da escludere l’ipotesi di uno scambio di attaccanti fra Milan e Juventus, con Gimenez che può essere offerto ai bianconeri per arrivare a Dusan Vlahovic, che è il grande obiettivo di Allegri per la prossima stagione.

L’idea è al vaglio della società ma anche del giocatore che dovrà sciogliere i dubbi relativi al suo futuro dopo l’incontro che avrà molto presto l’agente dell’attaccante con Igli Tare, che sta lavorando per portare in rossonero un altro giocatore nel reparto offensivo, per accontentare anche le richieste di Allegri che ha chiesto una tipologia d’attaccante diverso rispetto alle caratteristiche del messicano.