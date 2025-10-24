Esonero dopo la Champions: Ten Hag il sostituto a sorpresa

Possibile colpo di scena con un ribaltone in panchina perché ci sono voci che circolano rigurdo l’esonero dell’allenatore e ora il sostituto può essere Ten Hag.

Si parla di quello che può accadere con l’ex allenatore del Manchester United che è pronto a rimettersi nuovamente e subito in gioco. Perché proprio quest’anno Ten Hag aveva iniziato la sua nuova avventura sulla panchina del Bayer Leverkusen, ma è durato davvero pochissimo visto che alla fine il tecnico è stato esonerato dopo dei risultati davvero deludenti.

Ora però c’è un’altra società che non sembra felice di quello che sta facendo il suo attuale allenatore e per questo motivo che torna di moda proprio il nome di Erik Ten Hag che può diventare la prima scelta dopo quello che ha dimostrato comunque in passato.

Dai tempi dell’Ajax nessuno più ha rivisto nelle squadre di Ten Hag quel calcio moderno e spumeggiante che ha messo in ginocchio la gran parte delle grandi squadre d’Europa. Adesso però c’è chi parla di nuovo di lui in merito ad una possibile nuova occasione che può andare ad incidere in vista del futuro.

Calciomercato: Ten Hag la prima scelta in panchina dopo l’esonero

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e che riguardano proprio quello che potrebbe accadere da un momento all’altro visto che ci sono delle novità in merito ad un possibile esonero dell’allenatore e la decisione di puntare su Ten Hag.

Proprio in queste ultime settimane non se la sta passando bene Heitinga come allenatore dell’Ajax. Il club olandese storico che in questo momento occupa l’ultima posizione in classifica di Champions League con soltanto 3 punti e in campionato è già lontano dal primo posto di quasi 10 punti, occupando la 4 posizione.

Ecco che allora si parla di un possibile esonero di Heitinga all’Ajax e la scelta di puntare su Ten Hag come nuovo allenatore. Potrebbe essere un clamoroso ritorno romantico per dare sia a lui che al club la possibilità di rilanciarsi dopo anni difficili.