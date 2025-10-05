Harry Maguire sceglie l’Italia, saluta il Manchester United a gennaio

Occasione di calciomercato quella che porta a Harry Maguire che dopo 6 anni al Manchester United è pronto ad andare via e firmare con una nuova squadra.

Il centrale inglese è stato più volte contestato in questi anni, nonostante ha sempre provato a dare il massimo e indossato anche a lunghi tratti la fascia da capitano dei Red Devils. Ma non è facile ormai vestire la maglia del Manchester United che sembra continuamente essere capace di bruciare talenti e giocatori di qualsiasi tipo. Adesso arrivano delle conferme che riguardano quello che può essere l’addio di Maguire.

Oggi, a 32 anni, per Maguire sembra essere arrivato il momento di andare via e trovare stimoli in un nuovo progetto perché con il Manchester United sembra davvero tutto finito. ll difensore centrale ha già attirato l’attenzione di diversi club che sono pronti a puntare su di lui.

Occhio a quello che può quindi accadere ora da un momento all’altro perché si parla della concreta possibilità che Harry Maguire possa lasciare il Manchester United già tra qualche mese per andare a firmare con una nuova squadra.

Calciomercato: Maguire in Italia, può firmare subito

Già nella prossima sessione di mercato di gennaio può arrivare l’occasione per alcuni club che in Italia possono provare a chiudere il colpo Maguire che con il Manchester United è arrivato ormai alla fine della propria avventura e cerca una nuova sfida.

Harry Maguire potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio come rivelato dai colleghi inglesi che parlano dell’occasione che può venire fuori perché si parla della possibilità che il centrale di difesa possa giocare con una nuova squadra.

Al momento le squadre interessate sono quelle saudite con l’Al-Nassr e l’Al-Ettifaq che stanno preparando grandi offerte per provare a convincere Maguire a trasferirsi subito. Ma anche in Italia fiutano il colpo club come Milan, Juventus e Inter che hanno bisogno di un centrale di difesa e proveranno il colpo Maguire.