Maignan, dall’estero confermano l’addio: c’è già l’erede a gennaio

Sono state rivelate dall’estero le ultime su Mike Maignan, calciatore che dirà addio al Milan e senza rinnovo, magari già a gennaio.

I rossoneri tenteranno di evitare un Donnarumma-bis, andando a cedere quello che è l’estremo difensore evitando di fatto una separazione a zero come accadde per il portiere italiano quando andò a giocare per il Paris Saint-Germain.

Nel caso di Donnarumma però, che salutò dopo la fine del campionato, nel caso del portiere francese le cose potrebbero obbligare il Milan ad intervenire subito e a gennaio poi per il ruolo di portiere. E l’erede arriverebbe dalla Serie A, come hanno confermato dall’estero sul sostituto che arriverebbe per la cessione di Maignan.

Calciomercato Milan: Maignan saluterà a gennaio

Saluterà a gennaio Mike Maignan, stando a ciò che rivelano dall’estero. Fabrizio Romano, facendo riferimento al calciomercato internazionale, spiega come sia tutto in stand-by ad oggi per quanto riguarda la situazione sul rinnovo del portiere francese. E questo avrebbe acceso nel club che lo compra e in quello che lo vende, una doppia volontà.

Per quanto riguarda il Milan, infatti, ci sarebbe la volontà di venderlo se dovesse arrivare una proposta da 20-25 milioni di euro a gennaio, che verrebbero investiti tutti o quasi tutti in un nuovo estremo difensore, se dovesse esserci il bisogno. Dall’altra parte, invece, c’è il club che lo compra.

Il Chelsea farebbe sul serio già a gennaio, dopo i contatti dell’ultima estate. I Blues avevano pensato di continuare così com’erano per il ruolo di portiere che non sta convincendo, invece, in questo inizio di stagione. Il club londinese allenato da Enzo Maresca andrebbe a scegliere Mike Maignan come nuovo portiere, comprandolo dal Milan a gennaio e non più a fine stagione, a costo zero.

Chi prende il Milan al posto di Maignan? Due ipotesi

Ci sono due ipotesi più concrete dalla Serie A, per sostituire subito Maignan a gennaio, in caso di addio con destinazione al Chelsea. Quella meno accreditata arriva dal Napoli, che è di fatto una terza, considerando che gli azzurri difficilmente venderanno Meret ad una diretta concorrente, nonostante Alex pare abbia perso il posto tra i pali per le buone prestazioni offerte da Milinkovic-Savic. E allora le soluzioni sono due.

La prima è dal Parma, la più concreta, perché per Zion Suzuki potrebbero bastare i 20-25 milioni che il Milan spenderebbe per sostituire Maignan. Sullo sfondo, a cifre piuttosto simili, c’è Caprile che però piace anche all’Inter e sul quale toccherà andare in forte concorrenza nella prossima estate. E Caprile, al contrario di Suzuki, saluterebbe il Cagliari solo a fine stagione.