Milan, primo rinforzo di gennaio: la conferma del ds Tare

Possibile colpo di scena per il Milan che fa sul serio e vuole cercare di tornare ad essere grande e anche vincente in vista dei prossimi anni.

Ci sono delle importanti novità che arrivano e rigurdano il futuro di un calciatore che è pronto a mettersi in mostra e giocare ad alti livelli come ha già fatto vedere altrove. Ora c’è la conferma che arriva da parte del direttore sportivo Igli Tare che rassicura tutti riguardo quella che è un’operazione di mercato che pensa possa fruttare.

Tanti i nuovi investimenti fatti dal Milan che vuole continuare a dare crescita al progetto rossonero e occhio a quello che può accadere in vista delle prossime settimane, perché ora potrebbe essere in arrivo il momento di un altro giocatore.

Il Milan è pronto a chiudere dei nuovi acquisti anche già a gennaio, ma pure per la prossima estate e si porta avanti nel lavoro. Adesso ci sono delle conferme inerenti a quello che può essere il progetto rossonero che sembra possa avere della maggiore qualità da un colpo che il direttore sportivo Tare rassicura possa essere davvero importante.

Calciomercato Milan: primo rinforzo per Allegri, assicura Tare

Lunga intervista del direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che ai microfoni di Grida Duma per “Top Story” si è concesso parlando di tantissimi argomenti, tra cui anche quello che è stato uno degli ultimi colpi della sessione di mercato estiva passata.

Tra le tante tematiche affrontate dal direttore sportivo anche quelle di raccontate una delle ultime firme del Milan con il colpo Ardon Jashari portato in rossonero proprio da Tare che ha vouto spendere delle parole per il giocatore che in questo momento è infortunato.