Milan, colpo scudetto: arriva a gennaio dal Liverpool

Il Milan ora inizia a crederci davvero, perché dopo il ko alla prima giornata contro la Cremonese la squadra di Allegri arriva da 4 vittorie di fila tra cui l’ultima contro i Campioni d’Italia del Napoli.

Lo scudetto ora non è più un sogno per il club rossonero che lo scorso anno ha chiuso la stagione all’ottavo posto e l’esclusione dalle Coppe per aver perso la Finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ma ora per il Milan le cose iniziano ad andare in maniera diversa, perché la squadra di Allegri già divide il primato in Serie A di primo in classifica con Roma e Napoli.

Decisiva proprio la vittoria contro il Napoli dove i rossoneri sono riusiciti in una grande impresa giocando per circa 30 minuti in 10 contro 11 per un cartellino rosso. Ora però c’è bisogno di fare degli step in avanti sotto tutti i punti di vista e anche la società sa bene che il Milan va rinforzato con nuovi acquisti, soprattutto in difesa.

Possibile colpo di scena quindi con il Milan che già a gennaio può andare a chiudere un acquisto che può rivelarsi decisivo per la lotta allo scudetto, perché la società rossonera fa sul serio e valuta di andare a chiudere dei nuovi colpi anche subito lavorando in questi mesi e facendosi trovare pronto nella sessione invernale.

Calciomercato Milan: colpo in difesa a gennaio

Ci sono delle importanti novità che arrivano e riguardano quello che può accadere con il Milan che vuole chiudere un acquisto il prima possibile in difesa per dare ad Allegri un nuovo rinforzo visto che nel reparto difensivo non basta l’ultimo aririvato Odogu.

Diversi club italiani hanno provato a chiudere il colpo Joe Gomez ma ora il Milan può anticipare tutti e regalarsi il primo vero acquisto di gennaio. Perché tra i vari reparti da rinforzare c’è proprio la difesa e dopo l’interesse della Juventus può essere il Milan a chiudere per Joe Gomez che è in uscita dal Liverpool.