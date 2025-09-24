Pagano la clausola di Kane di 60 milioni: scambio con la Juve

Possibile colpo di scena per quanto riguarda il mercato degli attaccanti in vista del 2026 perché Harry Kane può lasciare il Bayern Monaco e si parla di uno scambio con la Juventus.

Il prossimo anno saranno 33 anni per l’esperto attaccante inglese che è sempre decisivo, prima con il Tottenham e oggi con il Bayern Monaco dove da anni si sta mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni di alto livello. Ma in vista del futuro qualcosa potrebbe cambiare per Harry Kane che ha mercato e piace sempre a diversi club, ora però spunta fuori anche una clausola rescissoria che può cambiare tutto.

Perché dopo un grosso investimento fatto oggi il Bayern Monaco può lasciare andare Kane per 60 milioni di euro che è il valore della sua clausola rescissoria. Occhio quindi a quelle che possono essere le mosse di vari club che si faranno avanti e anche dello stesso club tedesco.

Kane può andare via dal Bayern Monaco e firmare con un nuovo club, diventeranno decisive le prossime settimane e mesi per capire che tipo di strategia farà la società tedesca che sa bene del valore della clausola rescissoria di 60 milioni di euro del proprio attaccante inglese.

Calciomercato: Kane via dal Bayern Monaco, il sostituto dall’Italia

Possibile incrocio con l’Italia e la Juventus per Harry Kane che ha un futuro ancora tutto da decidere, perché l’attaccante inglese può andare via dal Bayern Monaco che a sua volta dovrà poi puntare su un nuovo bomber al suo posto.

Dopo due anni dal suo addio dal Tottenham si parla del ritorno di Kane in Premier League. L’attaccante inglese è sempre rimasto legato al club dove ha giocato per dieci stagioni ed è diventanto un simbolo con 280 gol in 435 partite. In vista del futuro si parla anche di un possibile ritorno di Kane al Tottenham con il Bayern Monaco che può perderlo per 60 milioni che è la clausola rescissoria.

Kane il prossimo anno farà 33 anni e il Bayern Monaco può pensare di lasciarlo andare con il Tottemham che lo riprenderebbe volentieri come ha spiegato l’attuale allenatore degli Spurs Thomas Frank. Intanto, con un suo possibile addio il Bayern Monaco dovrà trovare una nuova punta e il nome di Dusan Vlahovic potrebbe mettere d’accordo tutti, un killer d’area di rigore con potenzialità enormi, che arriverebbe a zero e ancora molto giovane.