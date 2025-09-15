Milan, trovato il sostituto di Maignan: arriva già a gennaio

Colpo di scena per il mercato del Milan con la società che potrebbe anticipare l’operazione del portiere in vista della prossima stagione, perché ora l’addio di Maignan sembra certo.

In questo momento arrivano conferme che riguardano la decisione che potrebbe essere presa da parte del club rossonero che deve fare i conti con quello che è un altro caso portiere a distanza di anni da quello che è accaduto con Donnarumma. Perch dopo diverse stagioni anche Mike Maignan è pronto ad andare via a zero dal Milan, considerando che è in scadenza nel 2026 e non c’è possibilità di un rinnovo di contratto.

Secondo le ultime notizie, infatti, ci sono delle novità che riguardano la decisione che sembra essere stata presa da parte del portiere francese che ha bloccato la trattativa per il prolungamento con il Milan e per questo ora il club dovrà puntare su un altro portiere al posto di Maignan.

Sembra finita quindi l’avventura di Maignan al Milan con l’addio nel 2026. Una decisione arrivata direttamente dal portiere che ha avviato già dei contatti con il Chelsea a quanto pare con il club inglese che è deciso a puntare forte su di lui.

Calciomercato Milan: trovato il sostituto di Maignan

E quindi, chi sarà il sostituto di Maignan in porta al Milan? Tanti i nomi che sono venuti fuori, ma nelle ultime settimane il club rossonero pare convinto di voler puntare su un giocatore made in Italy che possa dare delle garanzie nell’immediato per qruello che ha mostrato.

Tra i vari calciatori messi nel mirino da parte del Milan c’è sicuramente Elia Caprile che ora è in pole per diventare il nuovo portiere al posto di Maignan che è sempre più destinato ad approdare al Chelsea in vista del prossimo anno. Già a gennaio il portiere francese può firmare un pre contratto con i londinesi per andare via poi a fine stagione.

Ecco che allora il Milan vuole anticipare l’operazione ed è pronto a chiudere per Caprile come nuovo portiere al posto di Maignan. Sarano decisive le prossime settimane per capire la fattibilità dell’operazione.