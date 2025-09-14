Zirkzee torna in Serie A: ha scelto la sua nuova squadra

E’ l’ora dell’addio al Manchester United per Zirkzee, non ci sono più dubbi: ritorno in Italia, contatti già avviati

Dopo Scott McTominay, un altro ex giocatore del Manchester United sembra aver ritrovato la sua dimensione nel nostro campionato. Al Napoli, debutto coi fiocchi di Rasmus Hojlund, in gol dopo 14 minuti appena con la nuova maglia, a rispolverare doti che non potevano essere finite nel dimenticatoio. Spera vivamente, a questo punto, di poter ripercorrere più o meno la stessa strada anche Joshua Zirkzee.

L’olandese, nell’estate 2024, era volato ad Old Trafford desideroso di farsi valere a livello internazionale. Finendo però anche lui in quell’enorme tritacarne che sono da anni ormai i ‘Red Devils’. Rimasto quest’estate per la stima dell’allenatore, sta però pensando nuovamente che l’addio sia la soluzione migliore. Gli ultimissimi avvenimenti potrebbero rappresentare la svolta.

Zirkzee furioso, solo dieci minuti in campo: gli agenti sondano il terreno con la Juventus

Giornata da dimenticare per tutto lo United, nel derby contro il Manchester City, perso malamente per 3-0. La squadra di Guardiola si rialza, invece quella di Amorim incassa il secondo ko stagionale e già vede, ancora una volta, i fantasmi di una annata difficile. Lo stesso allenatore portoghese sembra in confusione e fa discutere con le sue scelte.

Appena 10 minuti di gioco più recupero per Zirkzee, mandato in campo all’80esimo a partita di fatto già conclusa. Di sicuro, l’attaccante ex Bologna non ne è rimasto contento. E adesso pensa già a un futuro lontano da Manchester. I suoi agenti possono sondare il terreno in Italia e in particolar modo con la Juventus, che potrebbe essere la squadra pronta ad accoglierlo a gennaio. Non soltanto perché il futuro di Vlahovic resta in bilico anche nell’immediato.

Juventus, a gennaio un grande mercato si può fare: i due motivi

E’ una Juventus che può trarre grande convinzione in una stagione da protagonista, dal match vinto con l’Inter per 4-3. Il derby d’Italia può rappresentare la svolta.

Al momento, i bianconeri sembrano gli unici in grado di poter impensierire il Napoli, visto che tutte le altre sono partite con il freno a mano tirato. La Juve crede nella lotta scudetto e la società può regolarsi di conseguenza anche sul mercato. Non casuale, forse, il nuovo aumento di capitale che permetterà investimenti sul mercato invernale. E Zirkzee potrebbe essere un colpo ideale.