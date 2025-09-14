Primo acquisto a gennaio: scambio richiesto dell’allenatore

La sessione di mercato estiva si è conclusa tra le grandi sorprese, ma adesso arrivano delle novità che riguardano quelli che possono essere i primi acquisti di gennaio.

Perché il mercato non dorme mai e la dimostrazione arriva proprio da un annuncio da parte di una delle società più importanti di Serie A che si proietta già a quelli che saranno i prossimi mesi, quando il club potrà provare a rinforzare la rosa con dei nuovi arrivi.

Occhio quindi a quelle che possono essere le prime mosse di mercato da parte di una società del campionato italiano che valuta seriamente di fare dei nuovi acquisti in Serie A in vista di quella che sarà la sessione invernale e di riparazione del mese di gennaio 2026.

Nel bel mezzo del campionato ci sarà anche la Coppa d’Africa e per questo che diversi club si stanno già preparando per fare dei nuovi investimenti. Occhio a quello che può accadere con la possibilità di fare nuovi acquisti e anche scambi in Serie A tra diverse società che possono collaborare tra di loro.

Calciomercato: scambio in Serie A, l’annuncio del club

Voci di mercato parlano di un possibile scambio in Serie A e occhio alle prossime settimane che diventano decisive per chiudere l’affare.

A parlare nelle ultime ore è stato direttamente il direttore sportivo Angelo Fabiani della Lazio, che in vista del mercato di gennaio ha dato un chiaro segnale al suo allenatore Maurizio Sarri. La Lazio ricordiamo che è l’unico club in Italia a non aver fatto movimenti a causa del blocco mercato della sessione estiva.

A gennaio però ci sarà la possibilità di fare nuovi acquisti e cessioni come ha confermato lo stesso Fabiani e con le indicazioni di Sarri che si potrà fare mercato. Tante le occasioni per la Lazio che può valutare anche di portare nuovi giocatori e farne uscire altri.

Chi ha tanto mercato alla Lazio è sicuramente Mattia Zaccagni che piace da tanto al Napoli e Conte. In quella zona di campo il Napoli ha investito su Lang che non sembra essersi ambientato, per questo c’è anche la possibilità di provare uno scambio.

Intanto, la Lazio in quella zona proverà il colpo Insigne a zero che è una richiesta direttamente di Sarri. Occhio quinidi alla possibilità che in entrata alla Lazio in quella zona arrivino Insigne e Lang con uno scambio col Napoli che può richiedere Zaccagni.