Zidane torna in panchina: i giocatori sono stati già informati

Alla fine la svolta è davvero vicina perché il cambio allenatore è ormai annunciato e Zidane è pronto a tornare in panchina per rimettersi in gioco.

Dopo aver vinto 3 Champions League da allenatore del Real Madrid ora per Zidane c’è stato un lungo periodo di pausa e riflessione che può terminare da un momento all’altro. Perché l’allenatore francese è pronto ad iniziare una nuova avventura, ci sono conferme riguardo la scelta che sembra essere stata presa nei suoi confronti.

Zidane è pronto a diventare il nuovo allenatore dopo che è fermo da diversi anni, perché al termine della stagione 2021 che non siede più su una panchina e una volta conclusa la sua esperienza con il Real Madrid ha deciso di fermarsi per aspettare l’occasione migliore.

Tante le voci su Zidane che ora può davvero tornare. Perché l’allenatore è stato accostato a tante società in questi anni anche in Italia, ma alla fine mai nessuno è riuscito realmente a convincere il tecnico che ora sembra pronto ed intenzionato a sposare un nuovo progetto che aspetta da tempo.

Calciomercato: Zidane torna in panchina come allenatore

Si è tornato a parlare di Zidane in queste settimane e ora occhio a quella che può essere una scelta a sorpresa che riguarderebbe da vicino proprio il tecnico che non vede l’ora di iniziare e mostrare il suo valore.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio la scelta che sembra aver preso l’allenatore che può tornare da un momento all’altro, perché Zinedine Zidane è il favorito per diventare il prossimo ct della Francia dopo Deschamps.

L’era di Didier Deschamps è giunta ormai al termine e con il prossimo anno, dopo i Mondiali 2026, si concluderà una lunga collaborazione di oltre 10 anni tra l’allenatore e la Nazionale della Francia che ora aspetta Zidane.

E’ proprio l’ex Real Madrid il candidato numero uno che poteva arrivare già qualche anno fa, ma è stato tutto rimandato proprio all’estate del 2026 quando, salvo sorprese, Zidane diventare il nuovo ct della Francia. Una decisione che ormai è già stata presa e anche gli stessi calciatori sono a conoscenza di questa scelta.