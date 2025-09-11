Napoli, colpo Champions a gennaio: il regalo per Conte

Antonio Conte si prepara a una grande stagione con il Napoli, a gennaio può avere un altro grande rinforzo per la caccia all’Europa

E’ tutto diverso al Napoli, rispetto a due anni fa. Nella stagione 2023-2024, i partenopei, campioni d’Italia in carica, si erano ripresentati con presupposti decisamente più traballanti, che avrebbero dato luogo a una annata davvero infelice. Oggi, invece, ci sono tutti i presupposti per difendere degnamente lo scudetto. E magari spingersi anche più in là.

La conferma di Antonio Conte e un mercato scintillante, con la stella di Kevin De Bruyne su tutti, danno la misura della forza di squadra e societaria dei partenopei. Che non si sono scomposti nemmeno di fronte all’infortunio di Lukaku, andando subito a prendere Hojlund, per colmare il vuoto lasciato dal bomber belga. Ecco perché il Napoli può cercare il bis in campionato e non soltanto.

C’è curiosità per capire cosa la squadra di Conte saprà fare in Europa. Il sorteggio in Champions non è stato malvagio, il Napoli può provare a fare strada. Oltre le gare con Manchester City e Chelsea, il calendario della prima fase sembra abbordabile, per provare a superarla. Ed ecco perché c’è l’idea di proseguire nel mercato iniziato in estate, con un grande colpo per puntare ancora più in alto.

Napoli-Mainoo, non è finita: l’accordo col giocatore c’è già

Il regalo Champions di De Laurentiis a Conte potrebbe essere Kobbie Mainoo, che gli azzurri avevano già provato a prendere a fine mercato senza successo. La trattativa, sotto traccia, è ancora viva.

Come riportato da ‘Team Talk’, in Inghilterra, il centrocampista vuole spazio allo United. Se non lo troverà, chiederà di andare via e questa volta le possibilità che sia accontentato potrebbero essere maggiori. L’accordo con il Napoli è già stato trovato dal calciatore, si cercherà di ritrovare le basi dell’intesa tra i club. Il Napoli, così, avrebbe il sostituto di Anguissa che partirà per la Coppa d’Africa.

Napoli, Conte vuole tutto: tra pressione delle rivali e ambizioni di altissimo livello

Aggiungere questo rinforzo a una rosa di alto profilo sarebbe davvero ideale per un Antonio Conte che è conscio delle difficoltà di confermarsi, ma sa anche di avere tra le mani un gruppo che può andare lontano.

Il Napoli può far valere il suo rango di favorito nei confini nazionali e provare a stupire in Europa. Il cursus honorum di Conte in Champions non è brillante, ma proprio per questo il tecnico pugliese vuole finalmente riscattarsi. Difficile arrivare fino in fondo, ma provare a dare fastidio anche alle grandi del continente non è utopia, anzi.

