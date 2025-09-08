Juve, colpo a zero e valzer dei difensori: occasione dal Liverpool

La Juve può approfittare del valzer dei difensori per centrare un colpo molto interessante dal Liverpool: le ultime sull’affare

I difensori sono stati un capitolo molto caldo delle ultime ore di calciomercato. L’Inter è riuscita a centrare il colpo Manuel Akanji dal Manchester City e ha ceduto Benjamin Pavard in prestito con diritto di riscatto. È andata decisamente meno bene a Juve e Milan: entrambe le big italiane avevano bisogno di un acquisto in quella zona di campo, ma sono rimaste a mani vuote.

I bianconeri si sono concentrati maggiormente sull’attacco, ma nel prossimo futuro le cose potrebbero andare in maniera piuttosto diversa. Infatti, Comolli ha in programma di tentare l’assalto a un mediano di qualità e quantità in mezzo al campo, ma attenzione anche a un centrale di primo livello che potrebbe affiancare Gleison Bremer.

Calciomercato, occhio al valzer internazionale di difensori

Il Liverpool è stato uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo, spendendo una cifra enorme per portare a termine gli acquisti ideali per Arne Slot. La ciliegina sulla torta poteva essere l’acquisto di un nuovo centrale e il nome giusto era stato individuato in Marc Guehi.

Il 25enne inglese di origini ivoriane ha giocato delle grandi stagioni con la maglia del Crystal Palace e i Reds erano pronti a chiudere l’affare, anche investendo una somma importante. Nell’ultimo giorno di mercato, il colpo è saltato, ma in Inghilterra sono convinti che la pista non sia affatto chiusa.

Secondo quanto riporta il Times, infatti, il Liverpool si prepara a chiudere per il difensore a parametro zero a giugno 2026. L’affare sarebbe stato rimandato solo di pochi mesi, e potrebbe riaccendersi già a gennaio, in modo da permettere al Crystal Palace di guadagnare comunque da un addio pesante.

Guehi sblocca Joe Gomez: ora c’è la Juve

Se Guehi fosse arrivato al Liverpool a gennaio, i Reds avrebbero dato il via libera alla partenza di Joe Gomez con direzione Milan. Il difensore alla fine è rimasto per necessità numeriche, ma già a gennaio il discorso potrebbe cambiare.

Stavolta, però, i rossoneri dovranno stare attenti anche alla Juve. Igor Tudor cerca una casella di qualità, forza fisica ed esperienza per rinforzare la sua difesa e Joe Gomez farebbe proprio al caso della Vecchia Signora. In prestito o a titolo definitivo, l’affare potrebbe decollare in poco tempo.