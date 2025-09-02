Milan, rinforzo in difesa per Allegri: arriva dagli svincolati

Il Milan non sembra aver completato il proprio mercato perché dopo che è saltato il colpo Joe Gomez il club rossonero ha preso soltanto il giovane 19enne David Odogu dal Werder Brema.

Ora potrebbe quindi esserci la possibilità di fare un nuovo investimento nel reparto difensivo perché a livello numerico potrebbero esserci dei problemi e proprio in questi prossimi giorni verranno fatte tutte le valutazioni del caso con il Milan che può ingaggiare un nuovo calciatore puntando sulla lista svincolati.

In questo momento il mercato in entrata è chiuso in Italia, ma non del tutto. Perché c’è ancora del tempo nelle prossime settimane per le società di Serie A di andare a fare proprio dei nuovi investimenti puntando su giocatori dalla lista svincolati.

Occhio quindi a quella che può essere la mossa del Milan che può comprare un nuovo difensore visto che proprio nelle ore finali di mercato la società rossonera stava valutando un nuovo colpo in quella zona di campo.

Calciomercato Milan: colpo in difesa dagli svincolati

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano la scelta da parte del club che può puntare su un nuovo giocatore, il Milan pensa di ingaggiare un nuovo difensore centrale ex Chelsea dalla lista svincolati.

Il nome in questione è quello di Kurt Zouma che si è svincolato all’età di 30 anni e ora aspetta una nuova chiamata che può arrivare anche dal Milan. Dopo una lunga carriera da protagonista in Ligue 1 e in Premier League che ora può arrivare anche la Serie A nel suo futuro.

Le ultime due stagioni Kurt Zouma le ha passate in Premier League con la maglia del West Ham dove due anni fa ha totalizzato 39 presenze, mentre l’ultima stagione dopo non aver mai giocato con il club inglese è stato mandato in prestito per una parte di stagione in Arabia Saudita per vestire la maglia del club dell’Al-Orobah.

Adesso Zouma cerca una nuova avventura e occhio anche all’occasione di approdare in Italia gratuitamente, perché proprio dal mercato degli svincolati che possono ancora arrivare dei nuovi colpi in queste prossime settimane e anche il Milan osserva con attenzione per quanto riguarda un possibile rinforzo in difesa.

Possibile occasione per il Milan che può ingaggiare Kurt Zouma gratis se dovesse valutare l’inserimento di un nuovo difensore nella rosa di Allegri.