Rabiot cambia idea: ha fatto una richiesta al club

Possibile svolta di mercato per quanto riguarda il futuro di Adrien Rabiot che è stato nelle ultime ore in forte bilico tra la permanenza al Marsiglia o l’addio per una nuova squadra, con il Milan in pole.

Un momento decisivo questo per quanto riguarda la scelta proprio del centrocampista che pesa chiaramente tanto. Perché è da tempo che si parla di quella che può essere una nuova destinazione di Rabiot, ancor di più dopo quello che è accaduto a Marsiglia con una lite feroce tra lui e un altro compagno di squadra. Le successive parole del suo entourage su club e compagni di squadra non hanno aiutato e al momento il giocatore è messo ai margini del progetto.

Ci sono ora dei nuovi aggiornamenti sulla trattativa perché ci sono conferme che riguardano quella che può essere la scelta definitiva proprio del calciatore che andrebbe a spingere per una nuova sfida in questa stagione che è appena iniziata.

Sono due al momento le opzioni per il futuro di Rabiot che si ritrova a dover scegliere tra il Marsiglia e giocare in Champions o andare al Milan e restare con il solo campionato da giocare e provare a vincere.

Calciomercato Milan: Rabiot ha preso una decisione

Arriverà direttamente da Rabiot la scelta definitiva perché il centrocampista francese ora può andare a decidere tra le due opzioni: Marsiglia o Milan per provare ad ottenere qualcosa di importante in vista del futuro con delle novità in arrivo nelle ultime ore di mercato.

Occhio a quelle che possono essere le scelte delle prossime ore perché ci sono delle nuove notizie da La Gazzetta dello Sport che parla di Rabiot tra Marsiglia e Milan.

Sono le ultime ore di mercato e occhio a quello che può accadere, perché adesso ci sono conferme proprio che riguardano la decisione del giocatore che o dovrà chiedere scusa al Marsiglia per essere reintegrato in squadra o dovrà chiedere le cessione con il Milan pronto a puntare su Rabiot.

Il grave infortunio di Jashari spinge il Milan ancor di più a chiudere per l’acquisto diAdrien Rabiot.