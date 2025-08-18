Ultimatum alla Roma: gira una voce preoccupante su Gasperini

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il momento difficile che sta vivendo la Roma con il nuovo progetto di Gian Piero Gasperini perché adesso la situazione è complicata.

In questo momento ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio quello che può accadere in casa Roma perché ci sono delle notizie che arrivano sul fronte acquisti della Roma con Gasperini che sembra aver perso la pazienza perché non sono arrivati dei colpi importanti in determinate zone del campo come voleva l’allenatore e c’è il rischio di una rottura tra le parti.

Occhio al futuro della Roma con Gasperini che vuole provare a far alzare il livello. Perché in questo momento l’allenatore dopo essere arrivato ha cercato di spingere la società a fare dei pezzi importanti, potrebbe aver subito una battuta d’arresto con l’obbligo di andare a chiudere i nuovi arrivi inbase a delle cessioni.

Occhio a quello che è accaduto in queste ultime settimane perché c’è il rischio che la Roma potrebbe entrare in rottura con Gasperini per quello che era in programma e il resto che.è accaduto. Ci sono degli aggiornamenti proprio in merito a quello che è stato uno sfogo del nuovo allenatore.

Calciomercato Roma: ultimatum di Gasperini

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio il futuro di Gasperini che può arrivare anche allo scontro con la Roma dopo l’ultimatum che è stato annunciato e che può portare ad un altr oforte cambiamento.

Perché in questo momento ci sono proprio le notizie in merito a quello che rischia di essere il futuro di Gasperini che non sembra per nulla contento e ora avrbbe anche da un ultimatim alla Roma.

Sono i soldi che servono e per sbloccare i nuovi colpi in entrata resta il vero problema delle entrate tramite le cessioni. Considerano che la Roma è ad un passo dal chiudere dei nuovi colpi per evitare altri sfoghi da parte di Gasperini, si aspettano le prossime ore per capire che posizione prenderà la società.

Chissà se Gasperini rimpiange il mondo Atalanta visto che alla Roma ha già avuto dei problemi per quanto riguarda le strategie di mercato.