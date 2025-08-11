Tonali, si sblocca il trasferimento: il Newcastle ha trovato il sostituto

Colpo di scena, Sandro Tonali può lasciare il Newcastle e giocare per una nuova squadra! Il centrocampista della Nazionalità italiana è fortemente apprezzato in Serie A e ora può arrivare la svolta.

Arrivano novità su quello che può essere il futuro del calciatore italiano che in questo momento sente il bisogno di tornare proprio nel suo paese dopo un paio di anni all’estero. Perché ora può aprirsi una grande finestra per lui con l’occasione da parte di una società di Serie A che può comprare Tonali e occhio al clamoroso colpo a sorpresa.

Dall’altra parte però il Newcastle stravede per lui e soltanto per una grossa offerta può lasciarlo andare. Ci sarebbe però ora l’occasione di andare a chiudere due grandi colpi per il club bianconero che fa sul serio e può dare l’ok definitivo per la partenza di Tonali in Serie A.

Ci sono delle novità che arrivano sul fronte calciomercato perché adesso Sandro Tonali può tornare in Italia. Ci sarebbe una società su tutte che vuole riportare a giocare il calciatore della Nazionale nel nostro campionato e si tratterebbe di un grandissimo colpo last minute che può far sognare anche i tifosi.

Calciomercato: Tonali può tornare in Serie A, la mossa del Newcastle

Un gioco ad incastri che può essere decisivo per il futuro di Tonali che può accettare il trasferimento in Serie A lasciando il Newcastle e il campionato inglese. Perché adesso si aprono delle nuove occasioni per il giocatore che è cresciuto tanto negli ultimi anni e ora fa gola a tanti club.

In Italia per Tonali è forte l’interesse della Juve che punta a prenderlo con uno scambio. In questo momento la Juventus lavora sulle uscite e può vendere Douglas Luiz proprio in Inghilterra per circa 50 milioni di euro, una mossa che può sblocare Tonali.

A quel punto la Juve può prendere Tonali offrendo al Newcastle circa 50 milioni e Vlahovic, un’offerta importante che valuterebbe seriamente il club inglese che a quel punto avrebbe un nuovo attaccante che serve e la forza di prendere con quei soldi un altro centrocampista. Stesso dalla Serie A piace tantissimo Ederson dell’Atalanta che può andare via a quelle cifre.