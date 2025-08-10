Scambio last minute: la Juve ha già bloccato un calciatore

Importanti novità di mercato sul futuro della Juventus, che lavora a fari spenti per chiudere alcune operazioni negli ultimi giorni di agosto.

C’è trepidante attesa in casa Juventus, con alcune operazioni in standby a causa del mercato in uscita bloccato.

Infatti, senza cessioni il club non può prendere altri calciatori. Ed è per questo motivo che la società sta sondando altre soluzioni che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane in concomitanza con l’inizio del campionato.

La formula dello scambio, per esempio, può sbloccare alcuni colpi in entrata: ecco tutti i dettagli.

E’ sempre vivo l’asse di mercato con la Roma che è sulle tracce di Weston Mckennie. L’americano, così come Douglas Luiz, Miretti, Vlahovic e Nico Gonzalez, resta in uscita.

Serve l’offerta giusta per lasciar partire questi calciatori. Intanto, a sorpresa prende quota un’altra pista per il centrocampo della Juventus.

Calciomercato Juventus: lo vendono grazie allo scambio

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a riportare la notizia di mercato relativa all’interesse di alcune squadre di Serie A nei confronti del calciatore della Juventus.

Tornato a Torino dopo l’esperienza in prestito alla Sampdoria, il calciatore è pronto a partire nuovamente ma questa volta a titolo definitivo.

Infatti, ci sono già stati dei sondaggi per l’acquisto del calciatore che è considerato un profilo davvero promettente. I bianconeri non credono molto nel 22enne che, per questa ragione, può partire e portare in cassa qualche milione.

Un’altra soluzione è quella dello scambio, visto che su Facundo Gonzalez c’è l’interesse di Genoa e Parma che hanno giocatori che interessano alla Juventus. Questa soluzione è al vaglio della dirigenza che studia il modo migliore per definire il colpo.

Calciomercato Juventus: Facundo Gonzalez la chiave per Frendrup e Leoni

Non bisogna escludere questa pista di mercato relativa al possibile scambio che può portare alla Juventus Frendrup o Leoni. Infatti, sfruttando l’interesse per Facundo Gonzalez, i bianconeri possono intavolare una trattativa con Genoa e Parma per l’arrivo del centrocampista o del difensore, che è nel mirino anche di altre società come Inter e Milan.

L’operazione può andare in scena negli ultimi giorni di calciomercato. Non resta che attendere l’evolversi della situazione con i bianconeri impegnati sul fronte uscite per liberare spazio in rosa per dei nuovi arrivi con alcuni che possono essere acquistati grazie a degli scambi.